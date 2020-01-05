منال علام تلقي محاضرة حول الإدارة الاستراتيجية وتحليل «S.W.O.T»

ألقت الدكتورة منال علام، مساعد رئيس حزب الغد للشؤون الاستراتيجية، محاضرة حول "الإدارة الاستراتيجية".





تناولت المحاضرة تعريف الإدارة الاستراتيجية والخصائص والركائز الأساسية للإدارة الإستراتيجية، والتفكير الاستراتيجي، وتحليل العوامل الخارجية والداخلية، تحليل "S.W.O.T" والذي يعرف بالتحليل البيئي أو تحليل نقاط القوة والضعف، والفرص والتهديدات، وصياغة الإستراتيجية، وكيفية تحويل الاستراتيجية إلى خطط عمل تنفيذية.



وحضر المهندس موسى مصطفى رئيس حزب الغد، المحاضرة ونوابه ومساعدوه وقيادات وأعضاء الهيئة العليا للحزب، وأمناء المحافظات بالحزب، والدكتورة منال علام وكيل وزارة الثقافة المصرية، ورئيس الإدارة المركزية للتدريب، وعضو مجلس الإدارة بالهيئة العامة لقصور الثقافة، ولجنة اختيار القيادات بقصور الثقافة.



وفي سياق متصل، وألقى، أمس السبت، الدكتور أيمن الدسوقي المنسق العام للجنة الفكر الاستراتيجي والدراسات السياسية بحزب الغد محاضرة عن "حروب الجيل الخامس".



والدكتور أيمن الدسوقي أستاذ العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، والمحاضرة بعنوان "حروب الجيل الخامس وتطبيقاتها، تغيير جوهري في مجال الصراع وأدواته"، وتضمنت المحاضرة تمهيدا علميا تاريخيا عن حروب الأجيال الأربعة السابقة شرحا مستفيضا لحروب الجيل الخامس.



فيما أصدر المهندس موسة قرارًا بتعيين اللواء طارق عوض شحاته سالم نائبا لرئيس حزب الغد، لتنسيق العلاقات الحكومية، واللواء طارق خريج الكلية الحربية عام ٨٢ وبكالوريوس تجارة ٨٣، ودبلوم دراسات عليا مراجعة وضرائب ٨٨.



وخدم اللواء طارق عوض بالقوات المسلحة ويعمل بالمخابرات العامة منذ العام ١٩٩٠، كما عمل مستشارا بوزارة الخارجية، وحصل علي ميدالية الخدمة الطويلة، كما حصل على وسام الاستحقاق من السيد رئيس الجمهورية من الطبقة الثانية، ويعمل حاليا وكيلا لوزارة الثقافة المصرية، ويستكمل الغد بناء هيكله التنظيمي ولجانه المركزية والمحلية استعدادا للاستحقاقات الدستورية القادمة.