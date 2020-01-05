البطريرك الماروني: استقرار لبنان يتطلب تشكيل حكومة «متحررة»

أكد البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي، أن السبيل لتحقيق السلام والاستقرار في لبنان يكون عبر تشكيل حكومة متحررة من تدخل الأحزاب وأصحاب النفوذ السياسي.



وقال بطريرك الموارنة - في كلمة خلال قداس الأحد وبمناسبة يوم السلام العالمي - إن السياسيين اللبنانيين إذا واصلوا نهج المحاصصة والإقصاء والتفرد في عملية تشكيل الحكومة الجديدة، فإنهم سيُفشلون الحكومة في مهدها، ويُعادون الشعب اللبناني بعد 80 يوما من انتفاضته وكأنه لم ينتفض.



ودعا البطريرك الماروني، المسئولين السياسيين اللبنانيين إلى التيقظ والتجرد من المصالح الخاصة والحسابات الشخصية، وعدم الاعتداد بالمال والعتاد والمكانة، وأن يكونوا صانعي سلام... مضيفا: "يكفيكم هدما للدولة ومؤسساتها، وزجا بها في المزيد من حالات الإفلاس وإفقار الشعب وانتهاكا لكرامته".



كما أعرب عن أمله أن يكون العام الجديد - لاسيما في منطق المشرق المهددة بأخطار الحروب - عام خير وسلام واستقرار سياسي واقتصادي ومعيشي، مؤكدا أهمية تذكر تاريخ الحروب المدمرة التي وقعت في الماضي، لتجنب الأخطاء السابقة وعدم تكرار مثل هذه الحروب، ومن ثم رسم الطريق لخيارات سلمية في الحاضر والمستقبل.