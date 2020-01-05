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عالم

تفاصيل التحركات اليونانية لحشد القوى الدولية ضد تركيا

الأحد 05/يناير/2020 - 01:59 م
رئيس الوزراء اليوناني
رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس
إسراء صلاح الدين
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كشفت وكالة "الأنباء الفرنسية"، عن تفاصيل زيارة رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس للبيت الأبيض يوم 7 يناير، وسط علاقات متوترة مع تركيا.

وقالت الوكالة، إن اليونان لديها ملفات مشتركة مع الولايات المتحدة، خصوصًا في مجال الاقتصاد، ولكن هذه الزيارة سيطر عليها العدوان التركي وملف الهجرة والطاقة.

وقال ميتسوتاكيس في مقابلة أجريت معه في 29 ديسمبر مع "تو فيما"، "إن اليونان والولايات المتحدة أصبحتا أقرب من أي وقت مضى".

وتابعت الوكالة، أن الولايات المتحدة، حافظت على عملية توازن صعبة بين اليونان وتركيا على مدار العقود الستة الماضية، مع تدخل إدارة كلينتون فعليًا لمنع الأعمال العدائية على مجموعة جزر بحر إيجة غير المأهولة في عام 1996.

لكن ترامب غالبًا ما كانت لهجته متناقضة في السياسة الخارجية لإدارته، مفضلًا صياغة الروابط الشخصية حتى مع قادة الدول التي انتُقدت سياساتها في بعض الأحيان من قبل وزارة الخارجية الأمريكية أو الكونجرس، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان هو واحد منهم.

وقال سبيريدون ليتاس، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة مقدونيا في سالونيك: "من نافلة القول أن عدم القدرة على التنبؤ السياسي للرئيس الأمريكي يخلق مشهدًا ضبابيًا".

وتابع "يسافر Mitsotakis إلى واشنطن من أجل إظهار للنخب السياسية والاقتصادية الأمريكية أنه إلى جانب عدم موثوقية التركية في شرق البحر الأبيض المتوسط، هناك أيضا اليونان، وهي دولة محورية لتوازن القوى في المنطقة".

وقع ترامب في ديسمبر على المشاركة في مشروع "إيست ميد"، وهي مبادرة لتسهيل التعاون في مجال الطاقة بين الولايات المتحدة واليونان وقبرص وباقي دول شرق المتوسط.

وفقًا للسفير الأمريكي في أثينا جيفري بيات، ترى واشنطن أن اليونان "ركيزة أساسية للاستقرار الإقليمي".

ووفقًا لمسئول أمريكي كبير، كان هناك "إعادة صياغة للعلاقة بين الولايات المتحدة واليونان" حتى من النصف الأول من عام 2017 في ظل تسيبراس، مع ظهور اليونان كواحدة من أهم شركاء الولايات المتحدة في جنوب أوروبا.

وقال نيكولاس بيرنز، السفير الأمريكي السابق في اليونان: "أحد الأسئلة المفتوحة حول زيارة ميتسوتاكيس هو ما إذا كان بإمكانه إقناع ترامب باتباع سياسة أكثر استراتيجية وفاعلية للحد من الأضرار الجسيمة التي تسبب بها أردوغان في اليونان والولايات المتحدة وحلف الناتو".

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