قوات أمريكية تصل إلى قواعدها في الكويت

وصلت مجموعة من القوات الأمريكية إلى إحدى قواعدها في الكويت لحمايتها، حسبما أفادت فضائية الحدث.



وحاول أنصار ميليشيات الحشد الشعبي اقتحام البوابة الأولى للسفارة الأمريكية في بغداد، وأطلقت عناصر الأمن الأمريكي قنابل الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين.



وأحرق المحتجون علم الولايات المتحدة قرب السفارة، ورفعوا أعلام ميليشيات تابعة لإيران، وبدأوا في تكسير البوابات الأمنية في محيط السفارة الأمريكية.



وقصفت الولايات المتحدة الأمريكية، في وقت سابق، 5 مواقع تابعة لميليشيا الحشد الشعبي الموالي لإيران في العراق، ما أسفر عن مقتل 25 شخصًا وإصابة آخرين.