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حوادث

زوجة في دعوى طلاق ونفقة: «شايف نفسه أجمل مني»

الأحد 05/يناير/2020 - 01:57 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
داليا عبد الباسط
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بجانب معتم من جوانب محكمة الأسرة بزنانيري، تقف سيدة عشرينية وبرفقتها طفلين يترواح عمرهما بين السبع والأربع سنوات، تنتظر المثول أمام القاضي لنظر دعوى تخلي رب الأسرة عنهم.

قالت الزوجة وتدعى "ولاء" في بداية حديثها لـ"الدستور": "زوجي كان يرى نفسه دائمًا أجمل وأوسم منى وكان هذا السبب الرئيسي في كل خلافاتنا ومشاكلنا الزوجية، فمنذ ارتباطنا وهو ينصحني بأن اهتم بنفسي وببشرتي لأنه يرى نفسه أجمل مني، فحاولت بكل الطرق الاهتمام بمظهري الخارجي أكثر حتى أكون الزوجة التي يرغب فيها".

واستطردت: "عقب زواجنا اكتشف خلاف الطباع بيننا، وحاولت التأقلم معه للحفاظ على أسرتي لكنه لم يفكر مطلقًا في بيته وأبنائه فكان كل همه نزواته.. لم يخجل مرة وهو يتحدث ويخرج مع أخريات أمامى ويخبرهن بأنه ما زال عازب يبحث عن فتاة أحلامه، وعندما حاولت الاعتراض كان نصيبي الضرب والإهانة والطرد خارج المنزل بدون أبنائي فقررت التحمل من أجلهم فقط".

واستكملت الزوجة: "ومنذ تسع شهور تقريبًا علمت أنه ترك الشركة التي يعمل بها وأخبرني بأنه تزوج من سيدة ثرية وستساعده في إنشاء شركة وأنه كذب عليها وأخبرها بأنه طلقني حتى توافق على إتمام زواجهما، وترك لنا 3 ألاف جنيه وأخذ ملابسه ولم يعد مرة أخرى وبحثت عنه مدة طويلة حتى أخبرني أهل الخير بمكانه وعندما ذهبت إليه لمقابلته ضربني وهددنى وطلب عدم تكرار الذهاب له مرة أخرى، فلجأت لرفع دعوى طلاق للضرر ونفقة لأبنائي رقم 65772 لسنة 2019 أحوال شخصية".

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