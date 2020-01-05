الإندبندنت: نواب إيرانيون توعدوا البيت الأبيض بالقصف ثأرًا لـ سليماني

نقلت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، عن نائب برلماني إيراني، على هامش جلسة برلمانية بدأت قبل قليل، اليوم الأحد، بالعاصمة الإيرانية طهران، أن عدد من النواب البرلمانيين، هددوا بقصف البيت الأبيض، ردًا على تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقصف مواقع مدنية إيرانية.



وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صرح في وقت سابق، أن بلاده حددت 52 موقعا إيرانيا، بعضها على مستوى عالٍ جدًا ومهم لإيران والإيرانيين والثقافة الإيرانية، ستضربها إذا هاجمت إيران أي أمريكيين أو أي أصول أمريكية ردًا على مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني.



وقُتل سليماني، في هجوم امريكي بطائرة مسيرة بالقرب من مطار بغداد الدولي.



وغرد ترامب عبر صفحته على موقع تويتر قائلا:" تتحدث إيران بجرأة شديدة عن استهداف بعض الأصول الأمريكية كانتقام بعد أن خلصنا العالم من زعيمهم الإرهابي الذي قتل قبل فترة قصيرة مواطنا أمريكيًا، وأصيب آخرين بجروح خطيرة، فضلًا عن كل الأشخاص الذين قتلهم طوال حياته، بما في ذلك مئات المحتجين الإيرانيين في الآونة الأخيرة".



وأضاف ترامب في تغريدته "لقد كان بالفعل يهاجم سفارتنا، ويستعد لتنفيذ ضربات إضافية في مواقع أخرى".