4 قرارات بإزالة تعديات في القاهرة والعلمين الجديدتين

أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 4 قرارات إزالة للتعديات الواقعة على أراضٍ ووحدات سكنية ومخالفات بالبناء بمدينتي القاهرة والعلمين الجديدتين، حيث تم إصدار 3 قرارات لإزالة التعديات بمدينة القاهرة الجديدة، وقرار لإزالة التعديات بمدينة العلمين الجديدة.



وقال المهندس عادل النجار، رئيس جهاز القاهرة الجديدة - في بيان للوزارة اليوم - "في مدينة القاهرة الجديدة، تمثلت التعديات التي صدر لها قرارات، في إزالة التعدي على الوحدات السكنية بإسكان الهناجر، وكذا إزالة التعديات الواقعة على قطعة الأرض ملك هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وإزالة مخالفات البناء على قطعة أرض بمنطقة المثلث – حي الدبلوماسيين بالتجمع الخامس".



وأضاف المهندس أسامة عبدالغنى، رئيس جهاز العلمين الجديدة "في مدينة العلمين الجديدة، صدر القرار لإزالة مخالفات البناء والتعديات الواقعة على مساحة من الأراضي المملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.



ونصت القرارات التي أصدرها وزير الإسكان، على أن يتولى جهازا المدينتين، بمعاونة كل من شرطة التعمير، وقسم الشرطة المختص، تنفيذ الإزالات".