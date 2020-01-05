-
الأحد 05 يناير 2020 الموافق 10 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«الأحزاب المصرية» يعقد اجتماعًا للمجلس الرئاسي للتحالف

الأحد 05/يناير/2020 - 01:47 م
المهندس تيسير مطر
المهندس تيسير مطر
حسين العمدة
طباعة
صرح تحالف الأحزاب المصرية، أنه سيعقد اجتماعًا، اليوم الأحد، للمجلس الرئاسي للتحالف بمقر حزب "إرادة جيل" بجاردن سيتي.

وفي سياق متصل، أصدر المهندس تيسير مطر، رئيس حزب "إرادة جيل"، قرار بتشكيل لجنة خماسية لتقييم العضوية الجديدة للحزب، وفحص طلبات المتقدمين لعضوية الحزب، وعرض تقرير على رئيس الحزب، لإصدار القرار الخاص بقبول العضوية أو رفضها.

وتضم اللجنة محمد تيسير مطر الأمين العام لحزب "إرادة جيل"، ومحمد حسن أمين التنظيم، ورجب حميدة نائب أول رئيس الحزب، ومحمود نفادي نائب رئيس الحزب، وعاطف الأشموني نائب رئيس الحزب.

وتضمن القرار وضع عدة قواعد وشروط لقبول الأعضاء، منها توافر حسن السمعة، والقناعة بمبادئ وبرنامج الحزب، وتوافر حد أدنى من الوعي السياسي، والإيمان بمفهوم العمل التطوعي، والتجرد من أي مصلحة شخصية، من وراء عضوية الحزب.

وأكد رئيس حزب "إرادة جيل" أن اللجنة سوف تبدأ عملها فورًا للبت في طلبات العضوية الجديدة، لأن الهدف هو حسن اختيار الأعضاء الراغبين في الانضمام للحزب، وانتقائهم ليكونوا واجهة مشرفة للحزب في كافة المحافل السياسية، والتأكد من أنهم يمثلون إضافة حقيقة وقوية، يستفيد منها الحزب، بما يخدم مصلحة الوطن أولًا ثم مصلحة الحزب.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 6 ساعات

القوات التركية تقتل 1873 مدنيًا سوريًا

منذ حوالي 12 ساعة

نجاة الفنانة نادية سلامة من حريق التهم شقتها فى أكتوبر.. صور

منذ حوالي 5 ساعات

«فتاة المنصورة» تكشف حقيقة طردها من المنزل

منذ ساعة و نصف

أول صورة لـ نانسي عجرم بعد سطو مسلح على منزلها

الصور

image description

توزيع 1500 كرتونة مواد غذائية فى الإسكندرية (صور)

image description

«ضحكة تحت المطر».. نوة رأس السنة تغرق شوارع الإسكندرية

image description

سقوط أمطار على بورسعيد (صور)

image description

توزيع بطاطين ووجبات على المشردين بالإسكندرية (صور)

image description

استمرار سقوط الأمطار وانخفاض درجات الحرارة بمطروح (صور)

الأكثر قراءة

زوج نانسي عجرم يقتل لصًا حاول سرقتهما

أول صورة لـ نانسي عجرم بعد سطو مسلح على منزلها

لهذا السبب.. نادية لطفي هددت عادل إمام بالقتل

«فتاة المنصورة» تكشف حقيقة طردها من المنزل

أيام زمان

حكاية حاتم ذو الفقار مع الإدمان.. «ليتني لم أكن مشهورًا»

«أسود وسباك جاهل».. هكذا عانى أحمد زكي ونجاح الموجي من التنمر

لهذا السبب.. نادية لطفي هددت عادل إمام بالقتل

حكايات 5 محاولات لاغتيال إحسان عبدالقدوس.. «القذافي أمر بقتله»

نجم الساعة

حكاية حاتم ذو الفقار مع الإدمان.. «ليتني لم أكن مشهورًا»

الصحة

العصارة المرارية تساعد في تنظيم مناعة الأمعاء

أفضل بدائل صحية للسكر الأبيض

أفضل أنظمة غذائية لمرضى القلب والسكرى

طرق التخلص من الوزن الزائد أثناء الحمل

الرئيس نيوز

السيسى يبعث ببرقية تهنئة إلى رئيس المجلس السيادى فى السودان

متوقعا الوصول إلى اتفاق.. خبير يحدد ما يجب التمسك به في اجتماع سد النهضة المقبل

«زوال الإسلام السياسي».. تقرير بريطاني يكشف حظوظ السلفيين في البرلمان المقبل

تصادم قطار أسوان بعربة «نصف نقل» بمزلقان بلانة

منوعات

بفرشاة كهربائية.. السن الأنسب للبدء في تنظيف أسنان الأطفال

1.8 مليون دولار سعر «التونة العنيدة» في مزاد باليابان

ناشطة بيئية: نعمل لمنع حدوث أسوأ العواقب

أمريكا في طريقها لأسوأ موسم وباء الأنفلونزا منذ عقود

كشكول

"سويلم" يتفقد لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول بدمياط

تعليم مطروح: امتحانات اليوم في مستوى الطالب المتوسط

تطبيق نظام "الباكس" لأرشفة فحوصات الأشعة بجامعة المنصورة

رئيس جامعة بني سويف: تحقيق نسبة إنجاز عالية في حسم الشكاوى

إسلام سياسي

«خارجية النواب» تخاطب البرلمانات الدولية لإدانة تصرفات تركيا

منظمة حقوقية: الدوحة تمنح الميلشيات الإرهابية جوازات سفر قطرية لتسهيل دخولهم الي ليبيا عبر تونس

خبير حركات إسلامية يكشف مستقبل جماعة الإخوان الإرهابية خلال 2020

حزب النور يرفض التدخل التركي في ليبيا ويطالب بتحرك عربي سريع

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
الثقافة فى مواجهة العربدة التركية
ماجد حبته
جيفارا الشرق الأوسط!
د. إلهام سيف الدولة حمدان
أمنيات جديدة لعام جديد
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ عبدالمجيد سليم.. «ابن سيناء»
المزيد

الثقافة

الروائي السوداني عمر فضل الله ضيف ورشة الزيتون..غدا

«صبري موسى.. إبداع يتجدد» بمكتبة مصر العامة

وفاة الشاعر والمترجم محمد عيد إبراهيم

لقاءات أدبية وفنية بثقافة الإسكندرية

صفحتنا ع الفيس بوك