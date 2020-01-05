«الأحزاب المصرية» يعقد اجتماعًا للمجلس الرئاسي للتحالف

صرح تحالف الأحزاب المصرية، أنه سيعقد اجتماعًا، اليوم الأحد، للمجلس الرئاسي للتحالف بمقر حزب "إرادة جيل" بجاردن سيتي.



وفي سياق متصل، أصدر المهندس تيسير مطر، رئيس حزب "إرادة جيل"، قرار بتشكيل لجنة خماسية لتقييم العضوية الجديدة للحزب، وفحص طلبات المتقدمين لعضوية الحزب، وعرض تقرير على رئيس الحزب، لإصدار القرار الخاص بقبول العضوية أو رفضها.



وتضم اللجنة محمد تيسير مطر الأمين العام لحزب "إرادة جيل"، ومحمد حسن أمين التنظيم، ورجب حميدة نائب أول رئيس الحزب، ومحمود نفادي نائب رئيس الحزب، وعاطف الأشموني نائب رئيس الحزب.



وتضمن القرار وضع عدة قواعد وشروط لقبول الأعضاء، منها توافر حسن السمعة، والقناعة بمبادئ وبرنامج الحزب، وتوافر حد أدنى من الوعي السياسي، والإيمان بمفهوم العمل التطوعي، والتجرد من أي مصلحة شخصية، من وراء عضوية الحزب.



وأكد رئيس حزب "إرادة جيل" أن اللجنة سوف تبدأ عملها فورًا للبت في طلبات العضوية الجديدة، لأن الهدف هو حسن اختيار الأعضاء الراغبين في الانضمام للحزب، وانتقائهم ليكونوا واجهة مشرفة للحزب في كافة المحافل السياسية، والتأكد من أنهم يمثلون إضافة حقيقة وقوية، يستفيد منها الحزب، بما يخدم مصلحة الوطن أولًا ثم مصلحة الحزب.