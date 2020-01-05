حريق بمحطة بنزين فى كفرالشيخ

تمكنت قوات الحماية المدنية بكفرالشيخ، من السيطرة على حريق شب داخل محطة بنزين بقرية منية المرشد، التابعة لمركز مطوبس، دون خسائر في الأرواح.



وكان بلاغ قد ورد إلى إدارة شرطة النجدة باندلاع النيران بمحطة بنزين في قرية منية المرشد، التابعة لمركز مطوبس، فانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحريق، وتم الدفع بسيارات الإطفاء، وتمكنت من السيطرة عليه، وإخماد النيران.



فيما لم يُسفر الحريق عن أي خسائر في الأرواح، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأُخطرت النيابة للتحقيق في الواقعة.