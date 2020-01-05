مباحثات بين وزير النقل والسفير السنغافورى

بحث وزير النقل المهندس كامل الوزير مع سفير سنغافورة بالقاهرة دومينيك جوه، سبل التعاون في مجال النقل البحري والموانئ البرية واللوجستيات.



وأكد الوزير- في بداية اللقاء الذي عقد اليوم الأحد - العلاقات المتميزة مع سنغافورة، مشيرًا إلى اهتمام الوزارة بتعظيم الاستفادة من قطاع النقل البحري في دعم الاقتصاد القومي، والعمل على تطوير جميع الموانئ البحرية وفقًا للمخطط الشامل للموانئ البحرية المصرية الذي يتم إعداده حاليا.. لافتًا إلى الفرص الاستثمارية العديدة في الموانئ البحرية المصرية مثل: الإسكندرية وشرق بورسعيد ودمياط وسفاجا والغردقة.



وقال: "إنه تم أمس السبت توقيع عقد مشروع إنشاء المحطة متعددة الأغراض على الأرصفة 55-62 بميناء الإسكندرية بتكلفة 5 مليارات جنيه بواسطة شركات مصرية متخصصة في مجال إنشاء الموانئ وتحت إشراف شركة استشارية عالمية"، مضيفًا أنه فور ظهور أرصفة المحطة، خلال عام من الآن، فستقوم شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض المسئولة عن بناء وإدارة وتشغيل المحطة بطرحها في مناقصة عالمية للإدارة والتشغيل.



وأوضح أنه فيما يتعلق بميناء دمياط فهناك فرص استثمارية واعدة في هذا الميناء الهام مثل: المحطة متعددة الأغراض التي افتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسي، مطلع الشهر الماضي، والتي تشمل أرصفة بأطوال 680 مترًا وعمق 17 مترًا ومجهزة بساحات خلفية تبلغ مساحتها 50 ألف متر مربع، والتي من المنتظر أن تصل الطاقة الاستيعابية لها نحو 4 ملايين طن سنويًا، لافتًا إلى أن المشروع يمتاز بأنه مجهز بكل المرافق اللازمة لخدمة السفن والبضائع.



وحول الميناء الجاف بالعاشر من رمضان، قال الوزير: "إن الدراسة الخاصة بالمشروع في مرحلتها الثانية ويقوم بها أحد بيوت الخبرة العالمية بالتعاون مع أحد بيوت الخبرة المحلية"، مشيرًا إلى أن الطرح الخاص بالمشروع سيتضمن الميناء الجاف والمنطقة اللوجستية على مساحة 250 فدانًا.



من جهته.. أكد سفير سنغافورة عمق العلاقات بين البلدين واهتمام شركة (PSA) السنغافورية- أحد أهم مشغلي محطات الحاويات عالميًا- بالتعاون مع مصر في مجال النقل البحري، مشيرًا إلى وجود عدد من المشروعات على قائمة الشركة ترغب في الاستثمار بها في مصر.



وأضاف: "أن هذه المشروعات تشمل التعاون مع الهيئة العامة لميناء الإسكندرية بشأن مشروع المحطة متعددة الأغراض على الأرصفة 55-62 في إطار الإدارة والتشغيل، وكذلك عدد من المشروعات في مينائي شرق بورسعيد ودمياط"، لافتًا إلى اهتمام الشركة كذلك بالتعاون فيما يتعلق بالميناء الجاف بالعاشر من رمضان.