البحرين تؤمن رحلات إخلاء لنقل مواطنيها من العراق

أكدت طيران الخليج (الناقل الوطني لمملكة البحرين) أنها تعمل على تأمين رحلات إخلاء مواطنيها من جمهورية العراق.



وذكرت الشركة - في بيان أوردته وكالة أنباء البحرين اليوم الأحد - أن العمل جار مع أجهزة الدولة المعنية، وعلى رأسها وزارة الخارجية ممثلة بسفارة المملكة في العراق للقيام بعملية الإخلاء.