البحرين تؤمن رحلات إخلاء لنقل مواطنيها من العراق
الأحد 05/يناير/2020 - 01:44 م
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أكدت طيران الخليج (الناقل الوطني لمملكة البحرين) أنها تعمل على تأمين رحلات إخلاء مواطنيها من جمهورية العراق.
وذكرت الشركة - في بيان أوردته وكالة أنباء البحرين اليوم الأحد - أن العمل جار مع أجهزة الدولة المعنية، وعلى رأسها وزارة الخارجية ممثلة بسفارة المملكة في العراق للقيام بعملية الإخلاء.
وذكرت الشركة - في بيان أوردته وكالة أنباء البحرين اليوم الأحد - أن العمل جار مع أجهزة الدولة المعنية، وعلى رأسها وزارة الخارجية ممثلة بسفارة المملكة في العراق للقيام بعملية الإخلاء.