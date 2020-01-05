مصر تسترد 425 قطعة أثرية نادرة كهدية من حاكم الشارقة

قرر الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، إهداء جمهورية مصر العربية 425 قطعة مصرية أثرية نادرة تعود لما قبل الميلاد وبعده، وتضم تلك المجموعة النادرة تماثيل حجرية وخزفية مزججة وخشبية وبرونزية تمثل الآلهة المصرية المختلفة، وعلى سبيل المثال لا الحصر آمون وإيزيس وغيرهما.



كما تضم توابيت خشبية مزينة بالألوان ومومياوات بشرية وقلائد وأساور من الأحجار الكريمة وحروزًا ودلايات ونماذج حيوانية تمثل صقورًا وأسماكًا من المرمر والأخشاب.



يأتي ذلك في لافتة تقدير ومحبه من من حاكم الشارقة لدولة مصر لدورها الهام والفعال في الوطن العربي كافة، ويعود تاريخ القطع الأثرية التي وصلت القاهرة قادمة من الشارقة.



ووفقا لما ذكرته وكالة أنباء الإمارات، فإن القطع الأثرية تعود إلى فترات زمنية مختلفة من عصور ما قبل السلالات في الألفية الرابعة قبل الميلاد وسلالات الممالك القديمة والمتوسطة والحديث والفترة البطليموسية القرن الرابع - الأول ق.م، والفترة الرومانية القرن الأول ق. م، والقرن الثاني الميلادي والعصر القبطي القرن الرابع - السادس الميلادي.



ويعد حاكم الشارقة من أكبر وأكثر المهتمين بالتراث العربي والحفاظ عليه إيمانا من سموه بأهميته التاريخية وقيمته الكبيرة في إثراء تراث الإنسانية جمعاء، كانت الشارقة قد أعادت لمصر الشقيقة العام الماضى 345 قطعة أثرية مصرية ذات قيمة تاريخية.