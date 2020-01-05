حرب الأرقام.. قراءة في الأهداف المحتملة للضربات الأمريكية والإيرانية

بدأت الولايات المتحدة الجزء الثاني من مسرحية تدخلها بالعراق بحلقة مثيرة للغاية، ففي الضربة الأمريكية التي استهدفت "مهندس التمدد" الإيراني بالشرق الأوسط، قاسم سليماني، أوصلت عدة رسائل، الأولى رسالة إلى طهران أن واشنطن هنا في العراق والمنطقة وتستطيع أن تضرب أي هدف، الرسالة الثانية وهي موجهه للمليشيات أنها تحت سيطرة الولايات المتحدة، والرسالة الأخيرة موجهة لذيول نظام الملالي عمومًا وهي أن أمريكا ما زالت لها الصدارة في العراق.



في المقابل، ربما يكون الرد الإيراني كعادته في كل مرة رسائل صاروخية هنا وهناك، لكن المؤشرات تؤكد أن المنطقة متجهة الى تصعيد كبير، وسط استمرار تبادل الضربات بين الطرفين، وتواصل التصريحات العدائية والتي كان أخرها تضمينات بأعداد وأرقام الأهداف تحت مرمى نيران آيات الله والعم سام.



52 هدفًا إيرانيًا

وغرد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ليلة السبت، بأنه على استعداد لضرب 52 هدفا إيرانيا حاسمًا إذا لم تتوقف طهران عن تهديد المصالح الأمريكية في المنطقة، اختيار ترامب لعدد الأهداف كان له إشارة رمزية على الـ52 أمريكيا الذي تم احتجازهم في نوفمبر 1979 خلال الثورة الإسلامية الإيرانية، لأكثر من عام في ظروف غامضة، والذين تعرضوا للحبس الانفرادي والإذلال وحتى الإعدامات الوهمية، من بين إجراءات أخرى، حتى تم إطلاق سراحهم في يناير 1981، بعد ساعات من تولي رونالد ريجان منصب الرئيس.



وقام ترامب بتفسير معنى الرقم الذي اختاره في تغريدته على حسابه بموقع التدوينات القصير "تويتر"، أيضا أعطى نبذة عن ما يمكن أن تمثله تلك الأهداف من أهمية للملالي، وقال أنه بعضها على مستوى عالٍ جدًا ومهم لإيران ويستهدف الثقافة والحضارة الإيرانية، وكان ترامب يهدد بعد يوم ممتع من لعب الجولف في منتجعه بـ"مار لاجو".



35 هدفًا أمريكيًا

جاء تهديد ترامب بضرب الـ52 هدفا إيرانيا، ردا على تهديد مماثل باستخدام رقم آخر، حيث حددت إيران 35 هدفا لضربات محتملة ضد الولايات المتحدة، إذا قال مسئول إيراني في وقت مبكر من يوم السبت، إنه تم تحديد 35 هدفًا أمريكيًا على الأقل، بما في ذلك السفن الحربية وتل أبيب، للقيام بضربات انتقامية.



ووجه الجنرال الإيراني غلام علي أبو حمزة، قيادي بالحرس الثوري في محافظة كرمان الجنوبية، هذا التهديد بعد يوم من مقتل سليماني في مطار بغداد الدولي في غارة جوية أمريكية.



وقال أبو حمزة، إنه تم تحديد الأهداف الأمريكية الحيوية في المنطقة منذ فترة طويلة، بما في ذلك السفن في الخليج ومضيق هرمز وتل أبيب، ويعد مضيق هرمز نقطة حيوية للقوى الغربية اقتصاديا وسياسيا إذ تمر منه السفن التي تحمل البضائع فضلا عن المعدات العسكرية والمدمرات وحاملات الطائرات مثل: حاملة الطائرات يو إس إس أبراهام لينكولن ومدمرة الدفاع الجوي إتش إم إس ديفندر والمدمرة الأمريكية يو إس إس فاراجوت والتي عبرت مضيق هرمز في نوفمبر.



وعلى الرغم من عدم الكشف عن المواقع المحددة للأهداف الـ 35، إلا أن السفارة الأمريكية في بغداد والقاعدة العسكرية قد تكون أهدافًا محتملة.



وتدرس إيران خياراتها ضد أمريكا انتقاما لمقتل قائد فيلق القدس، قاسم سليماني في بغداد، وقد يتطور الصراع ويخرج عن السيطرة بسرعة، ما يؤدي إلى اضطرابات دولية وإقليمية.