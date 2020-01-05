«رجال الأعمال» تعقد ندوة لتعزيز الشراكة بين مصر وأمريكا

تعقد جمعية رجال الأعمال المصريين، ندوة، يوم الخميس المقبل، مع شيري كارلين رئيس بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، تحت عنوان "الشراكة الاستراتيجية مع مصر وتعزيز مشاركة القطاع الخاص".



وتهدف الندوة إلى التعرف على: محفظة التنمية التابعة للوكالة، كيفية تعزيز المصالح التجارية المشتركة، بالإضافة إلي كيفية الشراكة مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لتحقيق نتائج مفيدة للطرفين.



وسيشمل جدول أعمال الندوة الموضوعات التالية: عرض إنجازات الوكالة الأمريكية للتنمية، وما تقدمه الوكالة الامريكية للتنمية الدولية في الوقت الحالي، وكيفية استفادة مجتمع الأعمال منه، بالإضافة إلى كيفية قيادة الوكالة الأمريكية الدولية نماذج جديدة لمشاركة القطاع الخاص في مصر.