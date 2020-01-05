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مصر

توقعات بتقدم مصر في مؤشر الأسواق الناشئة

الأحد 05/يناير/2020 - 01:37 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أميرة ممدوح
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أكدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن تقارير المؤسسات الأجنبية الدولية تتوقع أن تظل مصر ملاذًا آمنًا للمستثمرين، كما توقعت أن تحتل الأسهم المصرية مركزًا متقدمًا بين الأسواق الناشئة.

ولفتت الوزارة، وفقًا لإنفوجراف نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، إلى أن وكالة الأنباء العالمية رويترز أشادت بأداء الأسهم المصرية، متوقعة أن تحتل المركز الثاني من حيث الأداء بعد الأسهم في روسيا وفقًا لأداء مؤشرات إم أس سي أي للأسواق الناشئة.

وأضافت أن جريدة فايننشيال تايمز أشادت بأداء الاقتصاد المصري، لافتًا إلى أن مصر تقدم واحدة من أعلى معدلات سعر فائدة حقيقي في العالم، ومن المتوقع أن تظل ضمن البلدان التي ستحقق عوائد جيدة لمستثمري الأسواق الناشئة.

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