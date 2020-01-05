«أزرق أبيض» يقدم طلبًا لعقد لجنة مناقشة «حصانة نتنياهو»

يعمل حزب "أزرق أبيض"، برئاسة بيني جانتس، على منع بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء الاحتلال المنتهية ولايته وزعيم حزب الليكود، من الحصول على الحصانة القضائية ضد قضايا الفساد.



ومن المقرر أن يقدم جانتس طلبًا، اليوم الأحد، إلى الكنيست لتشكيل لجنة خاصة لمناقشة الطلب، فيما يسعى نتنياهو لمنع هذا الأمر، وكذلك عدم التصويت على منحه الحصانة، حسبما نشرت مجلة "ماكور ريشون" الإسرائيلية.



وأعلن نتنياهو، الأربعاء الماضي، رسميًا، أنه سيقدم طلبا ليولي إدلشتاين، رئيس الكنيست، للحصول على حصانة ضد قضايا الفساد وتلقي الرشوة وخيانة الأمانة الموجهة له.



وشنت الأحزاب الإسرائيلية المنافسة لنتنياهو هجوما ضده، متعهدة بمنعه من الحصول على تلك الحصانة، والتصويت ضدها.