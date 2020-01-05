بعد رفع رسوم الرقابة على المصنفات.. صناع المزيكا: «حسوا بالناس»





- أيمن بهجت قمر: الصناعة خربانة















- تامر حسين يؤيد أيمن بهجت قمر















- عزيز الشافعي: القرار هيعجز ناس كتير











وبعد إثارة الجدل بين صناع الموسيقى وعالم الغناء، وتدخل العديد من الملحنين والشعراء كتب "بهجت قمر" منشور أخير قال فيه: "آخر حاجة في موضوع المصنفات ده عشان أنا مش هتكلم تاني ياريت اللي يتكلم في موضوع يبقى فاهم وملم بتفاصيله عشان ما نلخبطش الناس واللي يشرح حاجة يدرسها وسنة سعيدة على الكل".









ساد الوسط الفني مساء أمس السبت، حالة من الغضب، فور إصدار قرار رفع رسوم الرقابة على المصنفات الفنية، والتي أصبحت 500 جنيه بدلا من 110 للتسجيل، و500 للمراقبة، ما أثار ضجة كبيرة بين صناع الموسيقى، الذين أبدوا اعتراضهم على هذا القرار خاصة أنه لا يتناسب مع الشباب الجدد.وجاء من أبرز الغاضبين على هذا الأمر الشاعر والسيناريست أيمن بهجت قمر والذي وجه رسائل عدة لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم، فور إصدار القرار، مفادها أن الشعراء غير قادرين على دفع 500 جنيه عرض بيع أغنيه.وعلق "أيمن" على هذا الأمر عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلًا: "رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، الوزيره الفنانة الأستاذة إيناس عبد الدايم، هام جدا، مين من الشعرا الجدد أو الناس البسيطة يقدر يدفع 500 جنيه للترخيص و500 للمراقبة وهو في عرض بيع أغنية في وقت الصناعة فيه خربانة".وأضاف: "كان لازم تلزموا الشركة المنتجة على الأقل بأي رسوم، حسوا بالناس بقى مش كل شوية يطلع قرار الناس تعاني بعده، ظروف بلد مايش، لكن ماتجوش على المبدعين وخصوصا الشباب واللي في الأقاليم، طيب وهل ده قرار صائب في عز الأزمة والبلد محتاجة الغنوة والكلمة، إنتوا بتصعبوها عليهم ليه؟، كده كتير بجد".وأيده الشاعر الغنائي تامر حسين وأعاد مشاركة المنشور عبر صفحته الرسمية على موقع "فيس بوك"، وعلق قائلًا: "كلام سليم الكل أجمع عليه"، كما عبر العديد من الملحنين والشعراء عن تأييدهم لـ"بهجت قمر"، خاصة بعد تدخله هاتفيًا خلال حلقة أمس من برنامج "مساء dmc" الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، وتحدثه عن تفاصيل القرار وسبب اعتراض صناع المزيكا عليه.وبعدما تواصل أيمن بهجت قمر مع وزيرة الثقافة، شارك منشور جديد قائلًا: "أنا تواصلت مع وزيرة الثقافة، إيناس عبد الدايم واقترحت عليها أن يتم إلغاء الزيادة لأن 500 ترخيص و500 مراقبة، مبلغ كبير وفيه ظلم كمان للشعرا هيدفعوا ضعف رسوم الملحنين بسبب مراقبة الكلام".وتابع: "يا إما يلزموا المنتجين بالزيادة وده مبلغ مش كبير لأي حد بينتج مقارنة بالمبدعين الشباب، والناس اللي في الأقاليم وهي مشكورة وعدتني بالاهتمام وبحل الموضوع في أسرع وقت ياريت حد يتابع معانا يوم بيوم عشان مينفعش ده يحصل".وأعرب الملحن والموزع عزيز الشافعي عن استيائه لهذا القرار، فشارك منشور له عبر "فيس بوك" قائلًا: "بغض النظر عن زيادة رسوم تسجيل الأغاني اللي مبالغ فيه وهيعجز ناس كتير في بداية طريقهم، فكرة الرقابة على الفن بالشكل ده مش مظبوطة، والمصيبة الأكبر إنها مقدرتش تمنع إسفاف حقيقي وخروج عن القيم والتقاليد والأديان كمان ومش هتقدر تعمل حاجة".وأضاف: "صناعة المزيكا في أسوء أوقاتها واحنا كلنا بنعاني عشان نستمر وتستمر الريادة الفنية للبلد اللي ورثناها من اللي قبلنا وبنفقدها للأسف كل يوم لأسباب كتيرة أوي، أقلها الإجراءات الجديدة اللي عمالة تسوء كل شوية، الموضوع محتاج نظرة متخصصة من الدولة بدلا من إجراءات شكلية وتركيز على جباية جنيهات قليلة ممكن يبقوا ملايين ومليارات لو فعلا الصناعة دي قامت على رجلها تاني".