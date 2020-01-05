نائبة تقترح جمع السيارات المهملة وبيعها فى مزاد لصالح الحكومة

تقدمت النائبة أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب، باقتراح موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزيري الداخلية والتنمية المحلية بشأن تعميم قرار جمع السيارات المتهالكة من الشوارع وبيعها في مزاد علني.



وقالت إنه لا يخلو شارع من وجود سيارات متهالكة مهملة مركونة على جانبيه، بما يضر بالسيولة المرورية، كما أن هذه السيارات لا تمثل مثار اهتمام من قبل مالكيها، حتى إنها لم تصبح صالحة للبيع والاستخدام.



وأكدت النائبة، أن السيارات المتروكة بالشوارع من الممكن استغلالها في الأعمال التخريبية والإرهابية، ورفعها يأتي للحفاظ على الأمن العام، وتأمين شوارع المحافظات والشوارع الهامة.



وطالبت بضرورة التنسيق بين رؤساء الأحياء وشرطة المرور في جميع المحافظات، برفع كل السيارات المتروكة والمهملة بالشوارع، ولا يتم ردها لمالكها إلا بعد تقديم أوراق إثبات الملكية وسداد الغرامة المقررة.



واختتمت في حالة عدم تقدم أحد لاسترداد السيارة، يتم تجميعها، واتخاذ الإجراءات القانونية وبيعها كخردة بمزاد علني بمعرفة هيئة الخدمات الحكومية.