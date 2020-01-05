-
الأحد 05 يناير 2020 الموافق 10 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

وفاة الشاعر والمترجم محمد عيد إبراهيم

الأحد 05/يناير/2020 - 01:02 م
الشاعر والمترجم محمد
الشاعر والمترجم محمد عيد إبراهيم
إيمان عادل
طباعة
توفي، منذ قليل، الشاعر والمترجم محمد عيد إبراهيم، بعد صراع مع مرض الالتهاب الرئوي الحاد ونقص المناعة بمستشفى اليوناني بالعباسية.

محمد عيد إبراهيم شاعر ومترجم، مواليد القاهرة العام 1955، خريج إعلام جامعة القاهرة، قسم صحافة العام 1978، أسس مع رفاقه الشعراء سلسلة "أصوات"، مجلة "الكتابة السوداء"، كما أنشأ سلسلة "آفاق الترجمة" وعمل مديرًا لها، وسلسلة "نقوش" للفن التشكيلي مع الفنان عمر جهان، بهيئة قصور الثقافة، وعمل مديرًا لها.

عمل مديرًا تنفيذيًا في "المشروع القومي للترجمة" بالمجلس الأعلى للثقافة، وتُنشر أشعاره وترجماته وماقالاته بمعظم الصحف والمجلات والدوريات المصرية والعربية، كما تُرجمت أشعاره إلى أكثر من لغة. 

من دواوينه: فحم التماثيل، الملاك الأحمر، خضراء الله، السندباد الكافر، عيد النسّاج.

ومن ترجماته الشعرية: قصائد حب "آن سكستون"، نهايات "ديريك والكوت"، الهايكو ورحلة حج بوذية يابانية، ديوان الشعر السويدي، جمهورية الوعي "مختارات شعرية"، النمر الآخر "أشعار بورخيس".

ومن ترجماته الروائية: جاز "توتي موريسون"، فالس الوداع "كونديرا"، فنانة الجسد "دون ديليلو"، جوستين "الماركيز دو ساد"، بنت مولانا "مورل مفروي"، جنوب الحدود غرب الشمس "هاروكي موراكامي".

ومن ترجماته النقدية: الخلاص بالحرية، الضوء المشرقي، نبوءات "دافنشي"، مقدمة لقصيدة النثر، دورة ما بعد الحداثة "إيهاب حسن".

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 3 ساعات

اكتشاف قطعة أثرية فريدة جديدة في مقبرة توت عنخ امون

منذ أقل من ساعتين

البرلمان الإيراني يطالب بالثأر لـ سليماني.. والموت لأمريكا شعار المرحلة

منذ حوالي 4 ساعات

زحام مرورى بالدائرى والطريق الزراعى ومحور صفط

منذ أقل من ساعة

«النقض» تؤيد تحمّل «الداخلية» تعويض ورثة مواطن قتلته الشرطة بالخطأ

الصور

image description

توزيع 1500 كرتونة مواد غذائية فى الإسكندرية (صور)

image description

«ضحكة تحت المطر».. نوة رأس السنة تغرق شوارع الإسكندرية

image description

سقوط أمطار على بورسعيد (صور)

image description

توزيع بطاطين ووجبات على المشردين بالإسكندرية (صور)

image description

استمرار سقوط الأمطار وانخفاض درجات الحرارة بمطروح (صور)

الأكثر قراءة

«فتاة المنصورة» تكشف حقيقة طردها من المنزل

لهذا السبب.. نادية لطفي هددت عادل إمام بالقتل

حكم تاريخي.. «الإدارية العليا» تحسم قضية تزويج الأطفال القصر

«النقض» تؤيد تحمّل «الداخلية» تعويض ورثة مواطن قتلته الشرطة بالخطأ

أيام زمان

«أسود وسباك جاهل».. هكذا عانى أحمد زكي ونجاح الموجي من التنمر

لهذا السبب.. نادية لطفي هددت عادل إمام بالقتل

حكايات 5 محاولات لاغتيال إحسان عبدالقدوس.. «القذافي أمر بقتله»

سر رفض أحمد بدير تجسيد شخصية موشي ديان

نجم الساعة

«أسود وسباك جاهل».. هكذا عانى أحمد زكي ونجاح الموجي من التنمر

الصحة

العصارة المرارية تساعد في تنظيم مناعة الأمعاء

أفضل بدائل صحية للسكر الأبيض

أفضل أنظمة غذائية لمرضى القلب والسكرى

طرق التخلص من الوزن الزائد أثناء الحمل

الرئيس نيوز

لص يحاول سرقة فيلا الفنانة نانسى عجرم.. وزوجها يقتله بالرصاص

صحيفة لندنية تسلط الضوء على تحركات مصر في الأزمة الليبية: الدبلوماسية أولا

فتاة المنصورة تتحدث لـ«الرئيس نيوز»: «مش هسيب حقي.. ومحدش يحاسبني على لبسي»

«الخدعة».. هل وضعت إسرائيل خطة اغتيال قاسم سليماني؟

منوعات

1.8 مليون دولار سعر «التونة العنيدة» في مزاد باليابان

ناشطة بيئية: نعمل لمنع حدوث أسوأ العواقب

أمريكا في طريقها لأسوأ موسم وباء الأنفلونزا منذ عقود

خسوف وكسوف وزخات.. أبرز الأحداث الفلكية في 2020

كشكول

التعليم تجمد العمل بملفات نائب الوزير السابق

كيف يتغذى طفلك بالشكل الصحيح؟.."نظام غذائى"

جامعة القاهرة تنشيء مجمعاً للإبداع التكنولوجي

جامعة سوهاج تستعد للمؤتمر الدولي الثاني عن جودة التعليم العالي

إسلام سياسي

خبير حركات إسلامية يكشف مستقبل جماعة الإخوان الإرهابية خلال 2020

حزب النور يرفض التدخل التركي في ليبيا ويطالب بتحرك عربي سريع

اتجاه 4 دول لفتح ملفات جماعة الإخوان الإرهابية وحظرهم خلال 2020

مختار جمعة يوضح دور الأحزاب السياسية فى عملية التنوير والتثقيف

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
الثقافة فى مواجهة العربدة التركية
ماجد حبته
جيفارا الشرق الأوسط!
د. إلهام سيف الدولة حمدان
أمنيات جديدة لعام جديد
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ عبدالمجيد سليم.. «ابن سيناء»
المزيد

الثقافة

«صبري موسى.. إبداع يتجدد» بمكتبة مصر العامة

وفاة الشاعر والمترجم محمد عيد إبراهيم

لقاءات أدبية وفنية بثقافة الإسكندرية

«عيد الميلاد المجيد لكل المصريين» بثقافة الدقهلية

صفحتنا ع الفيس بوك