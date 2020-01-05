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حوادث

ضبط 38 قضية مخدرات وسلاح ومداهمة 80 شقة مفروشة في المرج

الأحد 05/يناير/2020 - 01:01 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
هدير مصطفي
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شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، تحت إشراف اللواء أشرف الجندي مدير الأمن، حملة مكبرة استهدفت دائرة قسم شرطة المرج، وشارك فيها ضباط وأفراد قطاع الشرق وسيارات مسلحة من شرطة النجدة وقوات أمن القاهرة ومجموعات مسلحة من الإدارة العامة للعمليات الخاصة بالأمن المركزي.

أسفرت الحملة تحت قيادة إللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، عن ضبط 10 قضايا اتجار بالمخدرات بمضبوطات 1.380 كيلو جرام حشيش، 17 جرام هيروين، 1.130 فودو، 368 قرصًا مخدرًا، 13 قضية سلاح ناري منها "بندقية آلي، بندقيتين خرطوش، طبنجة، فرد روسي، 8 فرود خرطوش، 18 طلقة"، 15 قضية سلاح أبيض.

كما أسفرت الحملة عن ضبط هارب من السجن، وتنفيذ 758 حكم حبس، 425 حكم غرامات، 21 حكم مخالفات، 115650 مبالغ مالية متحصلة، 14 هارب من أحكام جنايات منهم هارب من حكم بالمؤبد، 80 شقة مفروشة، 255 مخالفات، 72 محلات انترنت، 75 فحص مقاهي، 7 سيارات متروكة منهم واحدة مبلغ بسرقتها.

وقد لاقت الحملة ارتياحًا كبيرًا في أوساط المواطنين وعززت ثقتهم في قدرة الشرطة على مواجهة كافة الظواهر الإجرامية وإشعارهم بالتواجد الأمني الفعال، وجار بذل مزيد من الجهد لاستهداف مناطق أخرى بالعاصمة بحملات أخرى للقضاء على كافة الظواهر الإجرامية.

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