البنك المركزى يكرم نائب المحافظ لبنى هلال

بمناسبة انتهاء فترة عمل لبنى هلال، نائبًا لمحافظ البنك المركزي للاستقرار النقدي، قام طارق عامر، محافظ البنك المركزي، بتكريمها وذلك تقديرًا لجهودها، والدور الفاعل الذي قامت به في إدارة العديد من الملفات الهامة، منها مساهمتها في تنفيذ برنامج الإصلاح المصرفي المتكامل خلال الفترة من ٢٠٠٤ إلى ٢٠١٠، وكذلك برنامج الإصلاح النقدي والاقتصادي الذي بدأ في ٢٠١٦.



من جانبها، أعربت لبنى هلال عن خالص الشكر والتقدير للمحافظ على الثقة التي أولاها إياها لتولى المسئولية والدعم المستمر خلال السنوات الماضية، متمنية له وكافة الزملاء في البنك المركزي كل التوفيق والمزيد من النجاحات في خدمة الوطن.