السلع التموينية تستقبل 355 طن قمح في فبراير

تستقبل الهيئة العامة للسلع التموينية 355 طن قمح مستورد في الفترة من 5 إلى 15 فبراير المقبل، كان قد تم شرؤاه عبر مناقصة عالمية لشراء القمح.



وكانت الهيئة أعلنت عبر بيان لها انها ترغب الهيئة فى شراء القمح الأمريكى الشتوي الأبيض الناعم، القمح الأمريكى الشتوي الأحمر الناعم أو القمح الأمريكي الصلب، أو القمح الكندى الناعم، قمح فرنسي قابل للطحن، قمح أسترالى قياسي ناعم، قمح ألمـانى قابل للطحن، قمح أرجنتينى صالح للخبز، قمح روسي قابل للطحن، قمح أوكراني قابل للطحن، قمح روماني قابل للطحن، قمح بولندى قابل للطحن أو قمح من المنشأ البلغاري، قمح صربى قابل للطحن، قمح مجري قابل للطحن، قمح باراجوانى قابل للطحن، قمح كازاخستاني قابل للطحن أو قمح روسي قابل للطحن رغبة البائع طبقًا لمواصفات الهيئة للقمح الكازاخستاني.