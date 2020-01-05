إصابة شاب بطلق ناري في قنا

أصيب شاب بطلقتين من سلاح آلي على طريق قرية الرواتب، بمركز أبوتشت، شمال قنا، بعد أن اعترض طريقه مجموعة من اللصوص لسرقة دراجة بخارية "توك توك" يمتلكها.



تلقى اللواء شريف عبدالحميد، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة أبوتشت، يفيد بإصابة "إبراهيم عابدين عبدالحميد" 18 عامًا، ومقيم بمركز البلينا في سوهاج، بطلق ناري أسفر عن كسر مضاعف في الساق اليسرى، على طريق قرية بأبوتشت، وجار تكثيف التحريات لضبط مرتكبي الواقعة.



وأفادت التحريات الأولية بأن مجموعة من قطاع الطرق اعترضوا طريق المجني عليه أثناء قيادة دراجته البخارية، وأطلقوا عليه عيارًا ناريًا بغرض سرقته، مما أدى إلى إصابته وفروا هاربين، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتتولى التحقيقات.