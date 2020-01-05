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اقتصاد

تفاصيل اجتماع وزير البترول مع قيادات هيئة الثروة المعدنية

الأحد 05/يناير/2020 - 12:47 م
وزير البترول
وزير البترول
سيد إبراهيم
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عقد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية اجتماعًا موسعًا مع قيادات هيئة الثروة المعدنية بحضور المهندس علاء خشب، نائب الوزير لشئون الثروة المعدنية والجيولوجى أسامة فاروق رئيس الهيئة والجيولوجى فكرى يوسف، وكيل وزارة البترول للثروة المعدنية.

تم خلال اللقاء تناول الخطط والأهداف التي سيشهدها العام الجديد؛ من أجل تحقيق نتائج أفضل فى أنشطة الثروة المعدنية خاصة وأن مصر لديها من الثروات التعدينية التى تؤهلها لوضعها على خريطة الدخل القومى وذلك من خلال الاستراتيجية الجديدة وقانون التعدين واللائحة التنفيذية التى سيتم اعتمادها قريبًا.

وأكد الوزير على الاهتمام بتطوير الكوادر البشرية وخاصة من الشباب مشيرًا إلى البدء فى تدريب 60 شابًا وأنه سيتم استكمال هذا البرنامج فى ضوء أهمية العنصر البشري المؤهل لتنفيذ الخطط والبرامج وبمستوى أداء مختلف، بالاضافة الى أهمية استمرار التدريب للقيادات بما يتلائم مع مكانتهم ومؤهلاتهم.

وأوضح الملا أهمية التكنولوجيا والتحول الرقمى فى تنفيذ الخرائط الجيولوجية الرقمية، ومسايرة التقدم الذي تشهده هذه الصناعة على المستوى العالمى.

وطالب الملا بتواصل القيادات مع العاملين وإقامة حوار مستمر والتوعية وشرح ما يتم من خطط وبرامج ليتعرفوا عليها كجزء من المشاركة فى اتخاذ القرار وانعكاس ذلك على سرعة ونجاح التنفيذ فى التوقيتات المطلوبة.

وأشار الملا إلى اهتمام الدولة بنشاط التعدين وتعيين نائب لشئون الثروة المعدنية ورؤيتها بما يتوافق مع الاستراتيجية الموضوعة، وأكد على أهمية رفع مستوى الأداء والكفاءة والإخلاص والحماس في العمل ودعم التعاون بين الإدارات المختلفة بما يحقق فى النهاية صالح العمل وان تكون القيادات قدوة للعاملين.
واستمع الوزير خلال اللقاء إلى آراء واستفسارات القيادات حول طبيعة عمل المرحلة المقبلة.

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