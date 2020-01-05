زوج نانسي عجرم يقتل لصًا حاول سرقتهما

حاول مواطن سوري سرقة منزل الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، فجر اليوم الثلاثاء، حيث دخل ملثمًا للمنزل، ولكنه فوجئ بوجود زوجها الطبيب فادي الهاشم، الذي قتله بمسدسه الشخصي.



وكشفت التحقيقات الأولية عن أن السارق الذي جرى ردعه من قبل زوجها وأرداه قتيلا كان يحمل مسدس صوت.



ووفقا لما ذكره موقع "النهار" اللبناني، فإن السارق تمكن من التسلل ليلا داخل الفيلا، واستطاع إبعاد 3 حراس شخصيين عن طريقه.



وأشهر السارق المسدس عليهم، وتابع سيره داخل المنزل، ولم يتمكن زوج "عجرم" من ردعه رغم إقناعه ومحاولة عرض المال عليه للمغادرة، وتابع السارق طريقه إلى غرفة النوم الخاصة ببناتها، مهدّدا بقتل من يعترض طريقه بمسدسه يمينا ويسارا، وعندما أصرّ على التوجه إلى غرفة البنات، حاول زوج عجرم ردعه عن ذلك، من دون هوادة، عندها عاجل السارق بطلقات نارية أدّت إلى مقتله.



واعتبرت مصادر التحقيق أن زوج نانسي عجرم، الذي هو قيد التحقيق، كان في حالة الدفاع المشروع عن النفس، في اعتبار أن السارق اقتحم منزله وهاجم أفراد أسرته مسلحا.