لقاءات أدبية وفنية بثقافة الإسكندرية

عقدت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من اللقاءات الأدبية والفنية بمواقع فرع الإسكندرية.



عقد نادي أدب بيت ثقافة القباري اجتماعه الأسبوعي بقصر الشاطبي، تضمن مناقشة أعمال الأعضاء والتعرف على التجربة الإبداعية لأيمن صادق أحد رواد شعر الفصحي الذين أثروا الحياة الثقافية بالإسكندرية بداية من حقبة الثمانينيات وحتي الآن.



وناقش نادي أدب قصر ثقافة مصطفى كامل أعمال أعضاءه، كما تم تكريم الشاعر محمود عبد الصمد زكريا أمين عام مؤتمر أدباء مصر لعام 2019 لمشواره الفني ومجهوداته في اتمام المؤتمر بنجاح، وفي قصر ثقافة الأنفوشي ناقش نادي الأدب أعمال الأعضاء، إلى جانب مناقشة أهم الأحداث الأدبية في عام 2019 بحضور الفنان نادر زغلول، وفي مرسم المواهب أقيمت ورشة رسم عن المعالم السياحية في الثغر تدريب أخصائي الفنون التشكيلية، كما تجدد اللقاء مع ورشة تعليم العزف على آلة العود تدريب الفنان محمد شحاته بقصر ثقافة الشاطبي.