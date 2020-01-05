سفراء وشخصيات عامة وفنانون ضيوف معرض الكتاب الـ51

تواصل الهيئة العامة للكتاب، تنسيق البرنامج الثقافي والفني لمعرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الـ51 المقرر إنطلاقها 22 يناير الجاري، بمركز المعارض الدولي بالتجمع الخامس.



وكشف مصدر من داخل الهيئة، عن يعض الأسماء التي تم دعوتها للمشاركة في فعاليات المعرض، وأبرزهم سفراء الدول الأفريقية بالقاهرة، إلى جانب عدد من الكتاب والشعراء المصريين والعرب، والذين سيشاركون في لقاءات مفتوحه، وندوات وحفلات توقيع في المعرض ومنهم: "طارق الطيب، شربل داغر، وعباس بيضون، ومحمد على شمس الدين، ووديع سعادة، وأحمد عبد المعطى حجازي، وزين العابدين فؤاد، وفريد أبو سعدة، ومحمد إبراهيم أبو سنة، وشيرين أبو النجا، ومحمد عبد الباسط عيد، وصلاح فضل، وجابر عصفور، وشاكر عبد الحميد، وزاهي حواس، وأسامة الأزهري، وعز الدين نجيب".



ومن الفنانين سيشارك كل من: "سميحة أيوب، محمد فراج، آسر ياسين، وخالد النبوي، ويسرا" غلى جانب ندوات مع صناع الأفلام.