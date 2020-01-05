تجديد حبس عاطل قيّد سيدة بسلك كهربائي لسرقتها في الزيتون

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح الزيتون، اليوم الأحد، تجديد حبس عاطل 15 يومًا على ذمة التحقيق، لاتهامه باقتحام شقة ربة منزل وتقييدها بسلك كهربائي بقصد سرقتها.



كانت البداية عندما تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارًا مفاده أنه أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة الزيتون، بقيادة الرائد أحمد صبرى معاون مباحث القسم، لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، تنامى إلى سمعهم صوت استغاثة إحدى السيدات بأحد العقارات.



وباستبيان الأمر تم ضبط أحد الأشخاص، وتبين أنه مسجل شقى خطر "سرقات متنوعة"، سبق اتهامه في 22 قضية "سرقة متنوعة"، ومطلوب التنفيذ عليه في 4 قضايا "مخدرات، وسرقة"، وبحوزته سلاح أبيض "مطواة" وهاتف محمول ومبلغ مالي، كما تبين تواجد مالكة الشقة، ربة منزل، مقيدة بسلك كهربائي.



بسؤال المجني عليها أقرت بأنها حال تواجدها بالشقة سكنها فوجئت بدخول المتهم عن طريق شباك المطبخ، وهددها بالسلاح الأبيض المضبوط بحوزته وقيدها بسلك كهربائى، واستولى منها على الهاتف المحمول، والمبلغ المالي المضبوط بحوزته كرهًا عنها، وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.