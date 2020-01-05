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حوادث

إحالة أوراق متهم للمفتى قتل 3 فى نجع حمادى

الأحد 05/يناير/2020 - 12:39 م
محكمة
محكمة
قنا: إسلام البكري
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قضت محكمة جنايات مركز نجع حمادي شمالي محافظة قنا، الدائرة الثالثة، اليوم الأحد، بإحالة أوراق عامل للمفتي، في قضية قتل 3 شباب بقرية بركة بنجع حمادي

انعقدت هيئة المحكمة، برئاسة المستشار محمد رفاعي عبدالحافظ، وعضوية المستشارين إسماعيل محمود الفران، وحسني محمد مهاب، وأمانة سر أبو المعارف عبد الشافي، ومحمد وزيري وأسامة الأمير.

تعود أحداث القضية إلى 23 أبريل 2017، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة نجع حمادي بلاغًا بمقتل محمد حشمت فهمي، "19 عامًا"، ومحمود محمد أحمد مرسي، "28 عامًا"، وشقيقه علي، وإصابة محمد عبادة محمد، "20 عامًا"، بعد إصابتهم بطلقات نارية، مقيمين بشارع 22 قرية بركة بنجع حمادي.

وكشفت تحريات المباحث أن وراء ارتكاب الواقعة “"عزالدين. م" – 23 عامًا، "سائق، و""محمد. ع" "17 عامًا" طالب، و"محمد. ر " " 18 عامًا"، طالب، و”محمد.ع.ع" " 23 عامًا”، عامل، بعدما أطلق المتهم الأول النيران على المجني عليهم، في وجود متهمين آخرين في مسرح الجريمة للشد من أزره.

وأوضحت التحريات أن مشادات كلامية وقعت بين المجني عليه الأول وطفل يبلغ من العمر 13 عامًا، يعمل عنده في الأعمال الحرة بسبب خلافات بينهما، فقام الطفل بالاتصال بشقيقه الأكبر ليُخبره بما حدث وأنه تعرّض للسب والضرب، فاستجاب وتوجه لشقيقه في شارع بقرية بركة ومعه أصدقاؤه، وبمجرد أن شاهدهم المتهم أطلق عليهم الرصاص ببندقية خرطوش كانت بحوزته، مما أدى إلى مصرع المجني عليهم فى الحال.

وتمكنت قوة أمنية من القبض على المتهمين، وأحالت القضية التي حملت رقم 16584 لسنة 2017 جنايات نجع حمادي، والمقيدة برقم 2231 لسنة 2017 كلي قنا، إلى محكمة الجنايات التي قررت إحالة أوراق المتهم الأول لفضيلة المفتي، وتحديد جلسة 2 فبرايرالمقبل للنطق بالحكم ونظر محاكمة باقي المتهمين.

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