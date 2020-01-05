الأمم المتحدة تطلق حوارًا عالميًا بشأن مستقبل العالم

أطلقت منظمة الأمم المتحدة حوارا عالميا في مختلف المجالات في جميع أنحاء العالم بشأن مستقبل العالم ودور التعاون في بناء مستقبل أفضل للجميع، في إطار مبادرة الاحتفال بالذكرى الخامسة والسبعين لإنشاء الأمم المتحدة.



وأوضح بيان وزعه اليوم المركز الإعلامي للأمم المتحدة بالقاهرة، أنه في إطار عملية "تدقيق للواقع على الصعيد العالمي"، ستشكل أربعة تدفقات مبتكرة للبيانات أول مستودع على الإطلاق للحلول المستمدة من مصادر جماهيرية للتحديات العالمية الكبرى.



وستنتج عن حوارات الذكرى الخامسة والسبعين لإنشاء الأمم المتحدة، مجموعة من البيانات التي سيسترشد بها في السياسات والنقاشات الوطنية والدولية.



وتقترن هذه الحوارات باستقصاء لمدة دقيقة يمكن للجميع الإجابة عنه، واستطلاعات للرأي في 50 بلدا، وتحليل الاتجاهات باستخدام الذكاء الاصطناعي في وسائط الإعلام التقليدية ووسائل التواصل الاجتماعي في 70 بلدا.



وفي إطار الدعوة إلى المشاركة، قال الأمين العام للأمم المتحدة " إنه ما من بلد أو مجتمع قادر على أن يحل بمفرده المشاكل المعقدة التي تواجه عالمنا، ونحن بحاجة إلى أن نوحد صفوفنا، لا للحديث فحسب، بل وللاستماع أيضا، فلا بد أن تنضموا جميعا إلى هذا الحوار، فنحن بحاجة إلى آرائكم واستراتيجياتكم وأفكاركم لكي نتمكن من تقديم خدمات أفضل لشعوب العالم التي يتعين علينا خدمتها".



وسيعرض الأمين العام ما يجمع من آراء وأفكار على قادة العالم وكبار مسئولي الأمم المتحدة في مناسبة رفيعة تعقد يوم 21 سبتمبر للاحتفال بالذكرى الخامسة والسبعين لإنشاء الأمم المتحدة.