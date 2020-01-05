تحليل مخدرات لـ25 سائقًا بكمين فى أسوان

شن ضباط مديرية أمن أسوان، بالتنسيق مع فرع الأمن العام، اليوم الأحد، حملة لفحص سائقي السيارات في مختلف الكمائن على مستوى المحافظة؛ للتصدي لظاهرة تعاطي المخدرات والاتجار فيها.



وتضمنت الحملة فحص 25 سائق سيارة، على مدار الأسبوع بكمين بلانة، وأسفرت نتائج الفحوصات عن رصد حالتين إيجابيتين لتعاطي مخدر "الحشيش، البانجو، الأفيون، والأقراص المخدرة"، وتم تحرير المحاضر اللازمة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.



يأتي ذلك في إطار خطة مديرية أمن أسوان، برئاسة اللواء هشام فاروق مدير الأمن، بتكثيف التواجد الشرطي بالشارع لإعادة الانضباط وإحكام السيطرة الأمنية، فضلًا عن مكافحة الجريمة بشتى صورها خاصة أعمال البلطجة، وتعاطي المخدرات والاتجار فيها.