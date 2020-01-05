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فن

«الفلوس» يتصدر قائمة إيرادات أفلام موسم رأس السنة

الأحد 05/يناير/2020 - 12:33 م
فيلم الفلوس
فيلم الفلوس
دعاء عبد المقصود
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تشهد دور العرض السينمائي حالة من الانتعاش، عقب طرح عدد من الأفلام السينمائية الجديدة التي تتنافس على إيرادات شباك التذاكر، وما زال فيلم "الفلوس" للنجم تامر حسني متصدرًا لشباك الإيرادات ومحتلا المركز الأول، حيث حقق أمس السبت إيرادات مليون جنيه، وهو من بطولة تامر حسني وزينة وعائشة بن أحمد وآخرون.

وحقق فيلم "دفع رباعي" 15 ألفًا و833 جنيها، بينما حقق فيلم "بيت ست" إيرادات وصلت إلى 3 آلاف و864 جنيها، وحقق فيلم "ولاد رزق" الذي عرض في عيد الأضحى الماضي 3 آلاف و602 جنيه.

كما حقق فيلم "إنت حبيبي وبس" 3 آلاف و446 جنيهًا، بينما حقق فيلم "خيال مآتة" 874 جنيهًا، فيما حقق فيلم "استدعاء ولي عمرو" إيرادات بلغت 651 جنيهًا، وتذيل فيلم "الفيل الأزرق" القائمة محققًا إيرادات 576 جنيهًا.

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