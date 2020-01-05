صلاح ومحرز في الغردقة.. وماذا طلب «ماني» قبل وصوله؟ (صور)

حصلت "الدستور" على صورًا من موقع إقامة حفل الكاف لاختيار الأفضل بأفريقيا، والمرشح لها المصري محمد صلاح، والسنغالي ساديو ماني، والجزائري رياض محرز، حيث تم وضع اللمسات النهائية للمسرح العائم، الذي من المقرر أن يقام عليه الحفل والتكريم الخاص بالفائزين.



فيما أكد مصدر خاص بالفندق المستضيف للحدث لـ"الدستور"، انه تم تجهيز السويت الخاص باللاعب المصري محمد صلاح بشكل خاص، وبه كل ما يحتاجه اللاعب من مقتنيات خاصة وأدوات شخصية، حيث تطل غرفته على البحر مباشرًة، وبجواره غرفة رفيقه السنغالي ساديو ماني، ثم غرفة الجزائري رياض محرز.



وأضاف، أن الفندق أعد تجهيزات خاصة لغرف اللاعبين الثلاثة صلاح وماني ومحرز، مشيرًا إلى أن هناك شيء طلبه اللاعب السنغالي من صديقه محمد صلاح، وهو أنه يريد تناول وجبة مصرية خالصة.



وتابع، أن غرف اللاعبين الثلاثة مجاورة لبعضها، وتطل على البحر مباشرة، وبها بعض اجهزة الرياضة وقياس الوزن والمشروبات الخاصة بهم.