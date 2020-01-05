-
الأحد 05 يناير 2020 الموافق 10 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

صلاح ومحرز في الغردقة.. وماذا طلب «ماني» قبل وصوله؟ (صور)

الأحد 05/يناير/2020 - 12:32 م
صلاح ومحرز وماني
صلاح ومحرز وماني
كتب- علي عواد
طباعة
حصلت "الدستور" على صورًا من موقع إقامة حفل الكاف لاختيار الأفضل بأفريقيا، والمرشح لها المصري محمد صلاح، والسنغالي ساديو ماني، والجزائري رياض محرز، حيث تم وضع اللمسات النهائية للمسرح العائم، الذي من المقرر أن يقام عليه الحفل والتكريم الخاص بالفائزين.

فيما أكد مصدر خاص بالفندق المستضيف للحدث لـ"الدستور"، انه تم تجهيز السويت الخاص باللاعب المصري محمد صلاح بشكل خاص، وبه كل ما يحتاجه اللاعب من مقتنيات خاصة وأدوات شخصية، حيث تطل غرفته على البحر مباشرًة، وبجواره غرفة رفيقه السنغالي ساديو ماني، ثم غرفة الجزائري رياض محرز.

وأضاف، أن الفندق أعد تجهيزات خاصة لغرف اللاعبين الثلاثة صلاح وماني ومحرز، مشيرًا إلى أن هناك شيء طلبه اللاعب السنغالي من صديقه محمد صلاح، وهو أنه يريد تناول وجبة مصرية خالصة.

وتابع، أن غرف اللاعبين الثلاثة مجاورة لبعضها، وتطل على البحر مباشرة، وبها بعض اجهزة الرياضة وقياس الوزن والمشروبات الخاصة بهم.
صلاح ومحرز في الغردقة.. وماذا طلب «ماني» قبل وصوله؟ (صور)
صلاح ومحرز في الغردقة.. وماذا طلب «ماني» قبل وصوله؟ (صور)
صلاح ومحرز في الغردقة.. وماذا طلب «ماني» قبل وصوله؟ (صور)
صلاح ومحرز في الغردقة.. وماذا طلب «ماني» قبل وصوله؟ (صور)
صلاح ومحرز في الغردقة.. وماذا طلب «ماني» قبل وصوله؟ (صور)
صلاح ومحرز في الغردقة.. وماذا طلب «ماني» قبل وصوله؟ (صور)
صلاح ومحرز في الغردقة.. وماذا طلب «ماني» قبل وصوله؟ (صور)
صلاح ومحرز في الغردقة.. وماذا طلب «ماني» قبل وصوله؟ (صور)
صلاح ومحرز في الغردقة.. وماذا طلب «ماني» قبل وصوله؟ (صور)
صلاح ومحرز في الغردقة.. وماذا طلب «ماني» قبل وصوله؟ (صور)
صلاح ومحرز في الغردقة.. وماذا طلب «ماني» قبل وصوله؟ (صور)
صلاح ومحرز في الغردقة.. وماذا طلب «ماني» قبل وصوله؟ (صور)
صلاح ومحرز في الغردقة.. وماذا طلب «ماني» قبل وصوله؟ (صور)
صلاح ومحرز في الغردقة.. وماذا طلب «ماني» قبل وصوله؟ (صور)

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 17 ساعة

لهذا السبب.. نادية لطفي هددت عادل إمام بالقتل

منذ حوالي 20 ساعة

وصية «قاسم سليمانى» لزوجته

منذ أقل من ساعتين

البرلمان الإيراني يطالب بالثأر لـ سليماني.. والموت لأمريكا شعار المرحلة

منذ حوالي 4 ساعات

زحام مرورى بالدائرى والطريق الزراعى ومحور صفط

الصور

image description

توزيع 1500 كرتونة مواد غذائية فى الإسكندرية (صور)

image description

«ضحكة تحت المطر».. نوة رأس السنة تغرق شوارع الإسكندرية

image description

سقوط أمطار على بورسعيد (صور)

image description

توزيع بطاطين ووجبات على المشردين بالإسكندرية (صور)

image description

استمرار سقوط الأمطار وانخفاض درجات الحرارة بمطروح (صور)

الأكثر قراءة

«فتاة المنصورة» تكشف حقيقة طردها من المنزل

لهذا السبب.. نادية لطفي هددت عادل إمام بالقتل

حكم تاريخي.. «الإدارية العليا» تحسم قضية تزويج الأطفال القصر

«النقض» تؤيد تحمّل «الداخلية» تعويض ورثة مواطن قتلته الشرطة بالخطأ

أيام زمان

«أسود وسباك جاهل».. هكذا عانى أحمد زكي ونجاح الموجي من التنمر

لهذا السبب.. نادية لطفي هددت عادل إمام بالقتل

حكايات 5 محاولات لاغتيال إحسان عبدالقدوس.. «القذافي أمر بقتله»

سر رفض أحمد بدير تجسيد شخصية موشي ديان

نجم الساعة

«أسود وسباك جاهل».. هكذا عانى أحمد زكي ونجاح الموجي من التنمر

الصحة

العصارة المرارية تساعد في تنظيم مناعة الأمعاء

أفضل بدائل صحية للسكر الأبيض

أفضل أنظمة غذائية لمرضى القلب والسكرى

طرق التخلص من الوزن الزائد أثناء الحمل

الرئيس نيوز

لص يحاول سرقة فيلا الفنانة نانسى عجرم.. وزوجها يقتله بالرصاص

صحيفة لندنية تسلط الضوء على تحركات مصر في الأزمة الليبية: الدبلوماسية أولا

فتاة المنصورة تتحدث لـ«الرئيس نيوز»: «مش هسيب حقي.. ومحدش يحاسبني على لبسي»

«الخدعة».. هل وضعت إسرائيل خطة اغتيال قاسم سليماني؟

منوعات

1.8 مليون دولار سعر «التونة العنيدة» في مزاد باليابان

ناشطة بيئية: نعمل لمنع حدوث أسوأ العواقب

أمريكا في طريقها لأسوأ موسم وباء الأنفلونزا منذ عقود

خسوف وكسوف وزخات.. أبرز الأحداث الفلكية في 2020

كشكول

التعليم تجمد العمل بملفات نائب الوزير السابق

كيف يتغذى طفلك بالشكل الصحيح؟.."نظام غذائى"

جامعة القاهرة تنشيء مجمعاً للإبداع التكنولوجي

جامعة سوهاج تستعد للمؤتمر الدولي الثاني عن جودة التعليم العالي

إسلام سياسي

خبير حركات إسلامية يكشف مستقبل جماعة الإخوان الإرهابية خلال 2020

حزب النور يرفض التدخل التركي في ليبيا ويطالب بتحرك عربي سريع

اتجاه 4 دول لفتح ملفات جماعة الإخوان الإرهابية وحظرهم خلال 2020

مختار جمعة يوضح دور الأحزاب السياسية فى عملية التنوير والتثقيف

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
الثقافة فى مواجهة العربدة التركية
ماجد حبته
جيفارا الشرق الأوسط!
د. إلهام سيف الدولة حمدان
أمنيات جديدة لعام جديد
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ عبدالمجيد سليم.. «ابن سيناء»
المزيد

الثقافة

وفاة الشاعر والمترجم محمد عيد إبراهيم

لقاءات أدبية وفنية بثقافة الإسكندرية

«عيد الميلاد المجيد لكل المصريين» بثقافة الدقهلية

ورش أدبية وأمسيات شعرية بنوادى أدب الدقهلية

صفحتنا ع الفيس بوك