تنفيذ 50 ألف حكم وضبط 21 سلاحًا ناريًا

شنت أجهزة وزارة الداخلية حملات أمنية موسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت- خلال 24 ساعة- من ضبط 21 سلاحًا ناريًا، 100 قضية مخدرات، وتنفيذ 50778 حكمًا قضائيًا متنوعًا.



وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن لاستهداف كافة صور الخروج عن القانون، والقبض على تجار ومحرزي السلاح غير المرخص، وضبط تجار ومتعاطي المخدرات والبلطجية والهاربين من تنفيذ أحكام قضائية، وكذلك إزالة الإشغالات ومراجعة تراخيص المقاهي والمحلات التجارية، ورفع السيارات المتروكة، والحفاظ على هدوء واستقرار الشارع، وفرض الأمن على جميع المناطق، بناءً على توجيهات مستمرة من اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية.