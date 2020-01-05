قناة السويس تبدأ خطواتها في تصنيع السفن

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن الهيئة تتطلع لتصنيع سفن بحرية، وذلك خلال بروتوكول جديد مع شركة "أكابارس" الروسية، والتي تتعاون مع قناة السويس في الوقت الحالي في تصنيع القاطرات والبارجات واللنشات.



وأشار إلى أن الهيئة تسعى للتوسع بتصنيع وإنتاج السفن البحرية، عن طريق الاستفادة من الخبرات الروسية للشركة في تصنيع السفن البحرية.



وأوضح ربيع، أن الجانب الروسي مرحب بزيادة الاتفاقات والتعاون بين الطرفين في مجال تصنيع السفن البحرية، ومن المقرر البدء في الخطوات التنفيذية للمشاورات خلال الفترة المقبلة.