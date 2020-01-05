طعنات وحروق.. التشخيص الطبي لضحايا مذبحة البحيرة

كشف التقرير الطبي المبدئي لضحايا الحادث المأساوي للعثور على 7 جثث من عائلة واحدة في ظروف غامضة صباح اليوم الأحد، بعزبة شيخ علي، التابعة لمركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة، عن وجود طعنات ببعض جثث الضحايا.



حيث كشف التقرير الطبي للمجني عليه "عماد. ح.ا" 15 عامًا، عن وجود طعون وحروق بالجثة، كما جاء في التقرير الطبي للمجني عليه "حسني.أ.ع" 39 عامًا، "طعون وحروق"، "محمد.ح.أ" 6 أعوام "حروق"، "مسعود.ح.أ" 4 أعوام "حروق"، "عبد الرحمن.ح.أ" 10 أعوام "حروق"، "رنا.م.ش" 34 عامًا "حروق"، "زينب.ع" 65 عامًا "حروق".



انتقل فريق من النيابة العامة برئاسة المستشار محمد السعيد عمر، رئيس النيابة الكلية لنيابات شمال دمنهور، والمستشار أسامة المسلمي، رئيس نيابة مركز كفر الدوار، وبإشراف المستشار عماد الجندي، المحامي العام لنيابات شمال دمنهور، لموقع حادث العثور على 7 جثث من عائلة واحدة بمنزل بقرية شيخ علي، صباح اليوم الأحد.



تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا يفيد بالعثور على جثث أسرة كاملة بعزبة على التابعة لقرية الطرح بمركز كفر الدوار، وعلى الفور انتقلت قيادات المديرية، وبالفحص تبين العثور على جثة "ح.س.أ" 39 عامًا، وزوجته "ر.م.ش"، وأنجاله"ع، م،ع،م"، " زينب.م.ع" 67 عامًا، والدة المجني عليه الأول.



وعلى الفور وجه اللواء محمد شرباش، مدير إدارة البحث الجنائي، بتشكيل فريق بحث من ضباط المباحث ضم كلا من العقيد عبد القوي عمرو، رئيس فرع البحث الجنائي بكفر الدوار والرائد محمود قاسي، رئيس المباحث بمركز شرطة كفر الدوار، وبإشراف العميد أحمد لطفي، رئيس المباحث الجنائية بالمديرية، لكشف غموض الحادث.



وجار تحرير المحضر اللازم بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.