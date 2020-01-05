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عالم

مدفن قاسم سليمانى فى إيران (صورة)

الأحد 05/يناير/2020 - 12:29 م
قاسم سليماني
قاسم سليماني
منار أحمد
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نشرت وكالة فارس الإيرانية، اليوم الأحد، صورة لقبر قائد فيلق القدس الإيراني، قاسم سليماني.

كانت الحكومة الإيرانية قد أعلنت في وقت سابق، اليوم الأحد، عن دفن سليماني في مسقط رأسه بمدينة كرمان في إيران.

وقُتِل قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني في ضربة أمريكية بطائرة مسيرة على موكبه في مطار بغداد، الجمعة، ومعه نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي، أبومهدي المهندس، رفقة 4 ضباط إيرانيين، وقادة في الحشد.

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