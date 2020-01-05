تسليم 272 عقد عمل لمتحدي الإعاقة بالعاشر من رمضان

سلم وزير القوى العاملة محمد سعفان، ومحافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب، اليوم الأحد، 272 عقد عمل لمتحدي الإعاقة مقدمة من شركات القطاع الخاص بمدينة العاشر من رمضان، وفرتها مديرية القوى العاملة بالشرقية.



يأتي ذلك في إطار اهتمام الوزارة بهذه الفئة على مستوى المديريات بالمحافظات، واستيفاء نسبة الـ5% المقررة لهم قانونًا، وذلك بحضور مدحت الغمراوي مدير المديرية، وسمير عارف رئيس جمعية المستثمرين بالعاشر من رمضان، واللواء صلاح عبد العزيز رئيس شركة النساجون، والمهندس خالد شاهين رئيس جهاز مدينة العاشر.



وشدد سعفان على أن الاهتمام بذوي الهمم يأتي في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير حياة كريمة لائقة لجميع أفراد الشعب المصري، الأمر الذي جعل وزارة القوى العاملة تسخر وتطوع كافة قدراتها لخدمة أبناء الشعب المصري.



وأكد أهمية تقديم كل الدعم والرعاية لذوي القدرات الخاصة، بتقديم ولو بسمة بسيطة لهم ممثلة في فرصة عمل تجعلهم يشعرون بالسعادة وذويهم، وتجعل لكل فرد منهم دخلًا، كي يستطيع أن ينتج ويضيف لمجتمعه، مقدما خالص شكره للشركات التي قامت بتوفير هذه الفرص لأبنائنا من هذه الفئة، مؤكدًا أن الدولة المصرية تُبلي بلاء حسنًا في الاهتمام بملف ذوي القدرات الخاصة خلال الفترة الحالية.



وقال إن الدولة تضع أبناءها من ذوي من أصحاب الهمم نصب أعينها، خاصة بعد إطلاق القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي 2018 عامًا لذوي القدرات الخاصة، فأطلقت وزارة القوى العاملة مبادرة "مصر بكم أجمل" بالتعاون مع صندوق التمويل والتدريب والتأهيل بالوزارة، بهدف تهيئة الأجواء المناسبة لتحقيق الاستفادة القصوى للمتدربين من ذوي الاحتياجات الخاصة، وإتاحة فرص عمل لهم بالقطاع الخاص لتوفير "حياة كريمة"، فضلًا عن إيجاد مشروعات صغيرة لهم كي يصبحوا أصحاب أعمال.



ولفت إلى أن دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في سوق العمل يتطلب تضافر وتكاتف كافة جهود الحكومة مع جهود منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تولى عناية فائقة لمتحدي الإعاقة لتوفير فرص عمل لهم، فضلا عن الخدمات التدريبية والتأهيلية والرعاية بما يمكنهم من المشاركة بفعالية مع باقي أفراد المجتمع.