الأرصاد: طقس غير مستقر وأمطار حتى نهاية الأسبوع

أعلن الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة.



وقال، في تصريحات لـ"الدستور"، إن الطقس سوف يشهد بداية من غدٍ الاثنين حالة من عدم الاستقرار ونشاط الرياح على شمال البلاد.



وأشار إلى أنه سوف يتم زيادة الشعور بانخفاض درجات الحرارة، كما يوجد فرص لسقوط الأمطار بداية من غدٍ الاثنين حتى نهاية الأسبوع الجارى، وسوف تكون الأمطار متفرقة على شمال البلاد.



وكانت قد نشرت الهيئة العامة للأرصاد، عبر الموقع الرسمي الخاص بها، حالة الطقس اليوم الأحد 5 يناير، موضحة أنه من المتوقع أن يسود طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا، كما يتكون الصقيع ليلا في وسط سيناء وشمال الصعيد.