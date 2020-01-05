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الثقافة

بالأسماء.. المتسابقون في المرحلة النهائية لجائزة فاروق حسني

الأحد 05/يناير/2020 - 11:35 ص
جريدة الدستور
جمال عاشور
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إنتهت اللجنة الفنية بمؤسسة فاروق حسني الثقافية، من إختيار الأعمال الفنية المؤهلة للمرحلة النهائية في المسابقة.

واستقرت اللجنة على 71 عملا فنيا من بين مئات الأعمال التي تقدمت للمشاركة في المسابقة، ومن المقرر أن يتم إختيار 10 أعمال مؤهلين للفوز بالجائزة، ويحصل صاحب المركز الأول على جائزة مالية قيمتها 50 ألف جنيه، بينما تمنح الـ 9 أسماء الأخري شهادات تقدير، وتنظم المؤسسة معرضا جماعيا لـ 71 متاسبقا تم إختيارهم في المرحلة النهائية.

وننشر أسماء الـ71 فنان الذين تم إختيارهم في المرحلة النهائية للمشابقة، والمقرر مشاركتهم في المعرض الجماعي الأول، الذي سيتم تنظيمه خلال الفترة القليلة المقبلة.

1- أحمد التهامي
2- أحمد صلاح سالم السيد
3- أحمد محمد مصطفي عثمان
4- أحمد يحيى سعيد البدوي
5- أمجد علي أحمد صابر
6- أنسيمون نادي ناثان غالي
7- أية فوزي ابوخطوة محمد
8- أيوب فوزي ثابت سيدهم
9- إيمان إبراهيم محمد على
10- ابتهال على احمد سعيد
11- اسراء ابراهيم السعيد محمد
12- اسراء سمير أنور جعفر
13- اسراء عبدالفتاح حسين عبدالفتاح
14- اسراء عز الدين علي احمد ابوالليل
15- اسماء عبده كامل فراج
16- اية الله جميل محمد
17- ايمان عبد الرحمن حسين عبد الرحمن على
18- بانسيه احمد عبد العزيز
19- بسام حسين نفادي حسن
20- تهاني يحيي محمود عبدالراضي
21- حنان مجدى عبد المولى حسن رميح
22- خشوع هشام فاروق الجوهري
23- دينا أبومسلم سليم محمد
24- دينا صموئيل نصر نسيم
25- رؤوف سعد طاهر غنيم
26- رانيا محمد المرسي علي جاد.
27- روچينا الفى حافظ فهمى
28- ريم جمال عبد الناصر ابو اليزيد غنيم
29- ريهام محمد السيد محمد
30- سارة ايمن جمال الطنطاوي
31- سارة محسن عياد الياس
32- ساره خالد سيد حسن
33- ساره عبدالله السيد محمد
34- سعد السيد سعد
35- سلطان احمد احمد سعدالله
36- سلمى ماهر السيد محمود
37- سلمى هشام سيد عواد
38- شدو محمد ابراهيم الرخاوي
39- شذا احمد توفيق احمد
40- شروق احمد حامد احمد
41- شيرين محمد رشدي محمد
42- شيماء محمد السيد الألفي
43- عاليا أحمد عبدالحليم عيسى
44- عبد الرحمن عز الدين ابو طالب محمد
45- عمر عبد العزيز فتحي عبد العزيز
46- فاطمه رمضان سيد سالم
47- ماجي مراد عوض باسيليوس
48- محمد جمال بسيونى محمد
49- محمد خالد محمد عمران
50- محمد صلاح الصبحي محمد
51- محمود علي عبد الحميد عبد المعطي النوال
52- مريم أشرف احمد علي
53- مريم عماد علي مهدي
54- مصطفى سيف النصر محمد الشيخ
55- مصطفي نبوي محمد حسن
56- مي جمال محمد أبوالنجا
57- مي سعيد عبد اللطيف محمد
58- ميار محمد اسامة ابراهيم رخا
59- ميار محمد صلاح الدين احمد
60- ندى حسين احمد حسين
61- ندي محمود عبد المعبود محمود صقر
62- نهال هاني محمد الشامي
63- نهلة رضا عبدالحميد محمد
64- نهى محمد سيد حنفي
65- نورهان محمد عصمت صالح
66- نيبال خالد شعبان
67- نيللي محمود أحمد محمود جاد
68- هالة خليل عبدالهادي الحداد
69- هبة حسام الدين حسين عثمان
70- هدى أشرف عبد التواب محمد
71- ياسمين محمد عزت محمد

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