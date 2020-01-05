كيف تتحرك إسرائيل سياسياً وعسكرياً بعد مقتل "سليماني" ؟

كان من المقرر أن يعقد المجلس الوزاري المصغر الإسرائيلي "الكابنيت"، اجتماع اليوم لبحث التطورات الأمنية بعد اغتيال القوات الأمريكية لـ"فيلق القدس" بالحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، ولكن تم تأجيله لغداً الاثنين، فيما يتم إبلاغ رئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو" بأخر تطورات الأوضاع الأمنية بشكل مستمر. كما تم إصدار تعليمات للوزراء الإسرائيليين بعدم إجراء مقابلات حول الاغتيال الأمريكي.

وكانت القناة "13" للتلفزيون الإسرائيلي، أفادت بأن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو تحدث عدة مرات خلال الأسبوع مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، وتم إبلاغ نتنياهو فيما يتعلق بتصفية سليماني قبل عملية الاغتيال.

وبعد العملية أعرب المسؤولون الإسرائيليون عن قلقهم من أن إيران أو وكلائها في سوريا يمكن أن يطلقوا صواريخ على إسرائيل كشكل من أشكال الانتقام من الولايات المتحدة مع تزايد التوترات.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس لإذاعة الجيش أنه هناك احتمال – الاحتمال ليس عاليا، لكنه موجود – أن الإيرانيين يمكن أن يهاجموا إسرائيل ويجرونا إلى [المعركة]، يجب التوضيح لهم أننا سنرد بقوة كبيرة على أي هجوم.

وبالفعل بدأت إسرائيل للاستعداد على كافة الأصعدة، فعلى الصعيد السياسي، طلبت إسرائيل عن طريق مصر للتدخل لدى الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، خصوصاً حماس والجهاد الإسلامي، لثنيها عن مهاجمة إسرائيل "ردا" على اغتيال سليماني، ذلك أن الرجل يُعتبر من الداعمين لهذه الفصائل. وتخشى إسرائيل من أن يجر تدخل الفصائل في غزة في اغتيال سليماني، إلى تصعيد مع إسرائيل.

وعلى الصعيد العسكري، فرفعت إسرائيل درجة الاستعدادت على حدودها الشمالية والجنوبية، وكثفت من الاستعدادت الأمنية لدى السفارات الإسرائيلية في الخارج.

وبحسب التقديرات الإسرائيلية، فإن الإيرانيون، لن يقدموا على خطوات تؤدي إلى حرب مع الأمريكيين أو مع إسرائيل، فهم فقط سينتظرون الوقت الملائم للانتقام، ربما بواسطة إطلاق النار على الأراضي الإسرائيلية من خلال ميليشيات شيعية في سوريا، وربما حتى من غزة، لكن فيما يتعلق بالهجمات الانتقامية الجوهرية، من المعقول الافتراض أنهم سينتظرون بعض الوقت، حتى يقوموا بالإعداد لها استخباراتياً وعملانياً، وهناك في تل أبيب من رأى أن إيران ستنتظر نتائج الانتخابات في الولايات المتحدة في نوفمبر القادم، فإذا كان دونالد ترامب سيبقى في البيت الأبيض، فربما تفكر إيران في مفاوضات بشأن تغيير الاتفاق النووي بينها وبين الدول العظمى.



