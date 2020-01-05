وقع في شر أعماله.. ضابط مزيّف يسرق المارة بوسط البلد

أمرت نيابة قصر النيل بحبس موظف 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة انتحال صفة ضابط شرطة قبل الشروع في سرقة شخص.



تلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث القاهرة، بلاغًا يفيد بأنه أثناء مرور قوة أمنية من مباحث قسم شرطة قصر النيل بشارع قصر العيني ضبطت "مصطفى. ر. م" (47 سنة- موظف بشركة أمن وحراسة) في السيدة زينب، وبحوزته طبنجة صوت أثناء استيقافه "آدم. ع. ح"(28 سنة- موظف بشركة إعلانات) ومقيم في النزهة، بقصد الاستيلاء على متعلقاته منتحلًا صفة ضابط شرطة.



وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط، اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب انتحال صفة رجال شرطة، وبسؤال المجني عليه اتهمه بالشروع في سرقته، وجار تحرير المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة.



