تجديد حبس 3 متهمين بترويج حشيش في بدر

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح الشروق وبدر، اليوم الأحد، حبس سائقين وعاطل، 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بحيازة كمية من مخدر الحشيش وزنت كيلو جرام قبل ترويجها بقسم شرطة بدر.



وكشفت التحقيقات، عن أن المتهمين "خالد. م"، "محسن. ع" سائقين، و"كمال. م" عاطل، أقروا بحيازتهم كيلو حشيش بقصد ترويجه بدائرة القسم والكسب غير المشروع منه.



وكانت بداية الواقعة عندما وردت عدة معلومات لقسم شرطة بدر تفيد بترويج سائقين وعاطل المواد المخدرة وبيعها بدائرة القسم، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم تحديد هوية المتهمين وضبطهم، وبسؤالهم أقروا بحيازتهم كيلو حشيش، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيقات.