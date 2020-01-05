البورصة توقف التعامل على أسهم 46 شركة لتجاوز نسب الهبوط المحددة

أوقفت إدارة البورصة أسهم 46 شركة لمدة 10 دقائق نتيجة تجاوزها نسب الهبوط المحددة والبالغة 5 % مع معاودة التداول مرة أخرى بعد انتهاء المهلة المحددة.



وتراجعت أسهم تلك الشركات بنسب تراوحت بين 7 % و10 % مع مطلع تعاملات الأسبوع - اليوم الأحد، وذلك بالتزامن مع الهبوط الواضح لمؤشرات البورصة، حيث خسر المؤشر الرئيسي للسوق "اى جى اكس30" نحو 430 نقطة من قيمته بنسبة تخطت الـ 3 % ليهبط دون مستوى 13500 نقطة، كما هوى المؤشر الثانوى "اى جى اكس70" بنسبة بلغت 2.96 %، بما يعادل 15.9 نقطة خسارة ليصل الى مستوى 520.69 نقطة.