ضبط المتهمين بسرقة صيدلية فى بنى سويف

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين بسرقة مبلغ مالي من داخل صيدلية والتعدي على مالكها، في بني سويف.



البداية تبلغ لقسم شرطة بني سويف الجديدة، من أحد المستشفيات باستقبال صيدلى مصاب بجرح قطعى بالرأس، وقال إنه حال تواجده بالصيدلية ملكه فوجئ بدخول 3 مجهولين وتعدى أحدهم عليه بقطعة حديدية كانت بحوزته واستولوا على 1100 جنيه من متحصلات البيع بالصيدلية وفروا هاربين.



أسفرت جهود فرق البحث الجنائى برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائى ببنى سويف، أن مرتكبى الواقعة 4 أشخاص، مقيمين بدائرة مركز شرطة إهناسيا.



عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم وبحوزة أحدهم دراجة نارية، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة وقرروا بسابقة اتفاقهم على سرقة أحد المحلات "بصورة عشوائية" حيث توجهوا للصيدلية وانتظر أحدهم خارجها بالدراجة النارية، ودخل باقي المتهمين للصيدلية بزعم إعطاء أحدهم حقنة "لعقار مسكن"، وأثناء ذلك استولى آخر على المبلغ المالى من داخل درج الصيدلية ولدى مشاهدة المجنى عليه له تعدى عليه بالضرب بقطعة حديدية، فأحدث ما به من إصابات وفروا هاربين، وأضافوا إنفاقهم المبلغ المالى المستولى عليه.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجار عرض المتهمين على النيابة للتحقيق.