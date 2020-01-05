المعمل الجنائي يفحص حريق شقة نادية سلامة

أمرت النيابة العامة بأكتوبر، اليوم الأحد، بانتداب المعمل الجنائي لفحص أسباب اندلاع حريق داخل شقة الفنانة نادية سلامة، وإعداد تقرير بالتلفيات التي لحقت بالمكان، كما طلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الحادث.



كانت غرفة الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة قد تلقت إخطارًا يفيد بنشوب حريق داخل شقة الفنانة نادية سلامة بمدينة 6 أكتوبر، فانتقلت الأجهزة الأمنية، وتم الدفع بسيارات إطفاء وفرض كردون أمني، وتم السيطرة على الحريق.



وكشفت التحقيقات عن أن الحريق نشب بسبب ماس كهربائي بجهاز التدفئة، حيث عادت الفنانة من الخارج وأشعلت جهاز التدفئة وتذكرت بعض متعلقات كانت قد تركتها بسيارتها فخرجت لجلبها، وخلال لحظات فوجئت بانفجار داخل شقتها وحاولت إخراج بعض محتويات الشقة قبل أن تلتهمها النيران، مما تسبب لها في حالة اختناق، وتم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.