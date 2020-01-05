خالد مشهور: «المربي الصغير» أسهم في تحسين أوضاع الفلاحين

أشاد النائب خالد مشهور، نائب منيا القمح وعضو اللجنة التشريعية، بالاهتمام الكبير الذي توليه الدولة للمربي الصغير؛ لتوفير فرص العمل، وتحسين حياة الفلاح، وسد الفجوة الغذائية من اللحوم الحمراء ومنتجات الألبان.



وذلك من خلال المبادرات الرئاسية التي تعكس حرص الرئيس السيسي منذ توليه على دعم المربي الصغير وإحياء مشروع البتلو لتسمين العجول، وتقليل الفجوة بين العرض والطلب، وتنفيذ مشروع مليون رأس ماشية لسد الفجوة الغذائية، والحفاظ على الثروة الحيوانية، والحد من ارتفاع الأسعار والوصول لمرحلة الاكتفاء الذاتي.



وأوضح "مشهور" أنه تم إطلاق مبادرة يتم بموجبها منح كل مربي قرضا قيمته ١٥ألف جنيه قيمة رأس الماشية والتغذية على أن يسدد القرض على أقساط شهرية على مدار العام بفائدة ٥%، بما يساعد المربي الصغير، وتحقيق التوازن في الأسعار بالأسواق، وحل مشكلة البطالة، ورفع المعاناة عن المواطنين وتوفير فرص عمل للشباب.



وأشار النائب إلى أن مزارع صغار المربين تمثل 70% من الإنتاج العام حسب بيانات وزارة الزراعة، لذلك فإن منح هؤلاء المربين القروض الميسرة أسهم في تحويل مزارعهم إلى مزارع نموذجية تعطي إنتاجية أعلى، وتهدف لتحقيق الاكتفاء، وزيادة المكاسب المالية.



ولفت "مشهور" إلى أن محافظة الشرقية تشهد إقبالا متزايدا على فروع البنك الزراعي المصري، لصرف قرض "المربي الصغير"، موضحًا أنها تعد من أولى المحافظات في إنتاج الثروة الحيوانية، حيث يتم تسمين وتربية ٥٨٧ ألف رأس من الأبقار والجاموس تنتج ٣٩ ألفًا و٧٠١ طنًا من اللحوم الحمراء.



وأضاف النائب خالد مشهور، رغم أن الثروة الحيوانية تمثل عصب اقتصاد الكثير من الدول، وتعد من المصادر المهمة للدخل القومي، إلا إنها تواجه تحديات اقتصادية واجتماعية كثيرة؛ بسبب زيادة معدل النمو السكاني.



واختتم هذا بالإضافة إلى الموارد الطبيعية المتمثلة في المياه والأراضي القابلة للزراعة، وأيضا سياسة الاستيراد، كما تمثل الأمراض الوبائية تحديًا كبيرًا، حيث تسبب خسائر اقتصادية كبيرة، مؤكدًا أن نجاح استراتيجيات التطوير والتنمية للثروة الحيوانية في مصر لن يتأتِ إلا بتضافر جهود كافة الأطراف المعنية من حيث المسئولية الملقاة على كاهل كل جهة؛ للتوسع وزيادة الإنتاج عاما بعد آخر لمواجهة الزيادة المطردة في عدد السكان من جهة، ولزيادة متوسط نصيب الفرد من البروتين الحيواني.