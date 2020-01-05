«المؤتمر» يدشن مبادرة لمقاطعة المنتجات والسياحة التركية

دشن حزب "المؤتمر" برئاسة الربان عمر المختار صميدة، مبادرة لمقاطعة المنتجات والسياحة التركية، ردًا على تدخل النظام التركي الإرهابي برئاسة أردوغان في الشأن الداخلي ليبيا.



وقال جهاد سيف نائب رئيس الحزب إن المبادرة تهدف إلى دعوة الشعب المصري بكافة فئاته للاصطفاف خلف الدولة المصرية، ومؤسساتها لحماية الأمن القومي المصري في العمق الليبي، "وايمانًا منا بدورنا مع أشقائنا الليبيين في حربنا لمكافحة الإرهاب وحماية شعوب المنطقة".



ودعى "سيف" المواطنين بكافة فئاتهم من نقابات واتحادات وشركات مستهلكين إلى التوقف الفوري عن شراء كافة السلع التركية، ومقاطعة كافة المعاملات التجارية، وإلغاء كافة الرحلات السياحية إلى تركيا وعدم التعامل مع أي من الشركات والمصانع تركية التي تعمل بالسوق المصري.



وأوضح "سيف " في تصريحات عقب اتخاذ حزب المؤتمر، قرار تدشين هذه الحملة "إننا نطالب الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء باتخاذ ما يراه مناسبا من قرارات من شأنها التسهيل على المواطنين، في استبدال المنتج التركي بمنتجات أخرى وعلى رأسها المنتج المصري بما لا يخلو احتياجات وأولويات المواطنين".



وناشد "سيف" جميع الدول العربية اتخاذ قرارات مماثلة لمقاطعة المنتجات والسلع التركية، ومنها على سبيل المثال حديد التسليح، والأسمنت، والكيماويات، والمنسوجات، والسيارات، والسلع الكهربائية، بينما تشمل الواردات التركية من مصر سلع مثل السماد، والرمال، والكيماويات، والملابس الجاهزة، والملح، والبولي إثيلين، إضافة إاى إلغاء جميع الرحلات المصرية السياحية إلى تركيا.