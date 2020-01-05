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سياسي

برلماني يشيد بدور صندوق «تحيا مصر» في دعم جهود الحكومة

الأحد 05/يناير/2020 - 11:13 ص
النائب فايز بركات،
النائب فايز بركات،
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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أشاد النائب فايز بركات، نائب أشمون وعضو لجنة التعليم، بدور صندوق "تحيا مصر" في دعم جهود الحكومة في العديد من المجالات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية، وحرص الصندوق على إحداث نقلة نوعية في مستوى أداء خدماته خلال عام 2019، من خلال تقديم حزمة متكاملة من المشروعات تكفل الوصول إلى الفئات الأولى بالرعاية بكل ما يعينهم على احتياجات المعيشة وتحسين حياتهم، فضلًا عن استخدام وسائل جديدة لتقديم خدماته تدخل البهجة والسعادة على كل أفراد الأسر المستهدفة.

وأوضح "بركات" أن الصندوق استكمل مسيرته في مواجهة "فيروس سي"، بشراكته الناجحة مع وزارة الصحة والسكان، بالإضافة إلى نجاح مبادرة "نور حياة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدًا أن عام 2019 شهد تنوعًا كبيرًا في مشروعات الصندوق الموجهة للدعم الاجتماعي للأسر الأولى بالرعاية، حيث أطلق الصندوق مبادرة "دكان الفرحة" ونظم معارض للملابس الجديدة داخل الجامعات الحكومية ودور الأيتام، لدعم الطلاب وإدخال روح البهجة بينهم.

وأضاف، أن الصندوق شارك في تأسيس أول صندوق استثماري خيري تحت اسم «عطاء» بمساهمة قدرها 80 مليون جنيه، لتخصص عوائده فى توفير تمويل مستدام لرعاية ذوى القدرات الخاصة، كما شهد عام 2019 ثمرة المبادرة الرئاسية «سجون بلا غارمين» بعد الإفراج عن 5 آلاف غارم وغارمة.

وكانت للصندوق المشاركة الفاعلة فى هذه المبادرة الإنسانية، بالإضافة إلى نجاح البرنامج القومى لحماية أطفال بلا مأوى الذى يتشارك فى تنفيذه صندوق تحيا مصر مع وزارة التضامن الاجتماعي، حيث بلغ عدد المستفيدين من البرنامج بنهاية العام 2019 نحو 23 ألف طفل.

وأشار إلى أن صندوق "تحيا مصر" أولى اهتمامًا بالغًا بتمكين المرأة اقتصاديًا، وتجسد هذا الاهتمام في برنامج «مستورة» لدعم المرأة المعيلة، كما كان له دورًا كبيرًا مع جمعية الأورمان، في تطوير ورفع كفاءة المنازل المتدهورة فى 100 قرية من القرى الأكثر فقرًا تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي.

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