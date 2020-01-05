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عالم

فلسطين: 255 انتهاكًا إسرائيليًا بحق الصحفيين في 2019

الأحد 05/يناير/2020 - 11:12 ص
جريدة الدستور
وكالات
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قالت الوكالة الفلسطينية الرسمية (وفا)، إن 255 انتهاكا إسرائيليا وقعت بحق صحفيين في الأراضي الفلسطينية خلال عام 2019.

وأفادت الوكالة الفلسطينية، اليوم الأحد، بأن "قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل ملاحقتها واستهدافها الصحفيين عبر إطلاق الرصاص الحي والمعدني وإطلاق القنابل المسيلة للدموع والاعتداء عليهم بالضرب والاعتقال المباشر، أو بتقديمهم للمحاكمات ضمن سياستها الممنهجة والمخططة والهادفة لمصادرة الحقيقة وتكميم الأفواه، للتغطية على جرائمها اليومية بحق المواطنين الفلسطينيين العزل ومنع إيصالها إلى الرأي العام العالمي".

وأوضحت أن عدد المصابين من الصحفيين جراء إطلاق الأعيرة المطاطية وقنابل الغاز المسيلة للدموع والاعتداء بالضرب المبرح وغيرها من الاعتداءات أخرى بلغ 145 مصابا، فيما بلغ عدد حالات الاعتقال والاحتجاز وسحب البطاقات وإطلاق النار التي لم ينتج عنها إصابات 90 حالة، في حين بلغت حالات الاعتداء على المؤسسات والمعدات الصحفية 20.

وأضافت أن تصاعد هذه الجرائم "يحتاج إلى وقفة جادة من قبل المؤسسات الحقوقية والاتحادات والنقابات الصحفية العربية والدولية".

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